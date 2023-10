Étude surprenante sur les complexes des femmes de plus de 50 ans

Les femmes face au vieillissement et à la ménopause #

À l’occasion de la Journée mondiale de la ménopause, qui a eu lieu mercredi 18 octobre, le magazine Elle a revisité une étude menée par Ifop pour le site parapharmaceutique Humasana en septembre dernier. Comme le rapporte Elle, l’étude a également révélé que 89% des femmes de plus de 50 ans ont développé un complexe lié au vieillissement au fil des années.

Le ventre, source de complexe pour une majorité de femmes #

Ainsi, neuf femmes sur dix sont préoccupées par le vieillissement d’une partie de leur visage ou de leur corps. De plus, si l’on pouvait penser que les rides restent le plus grand complexe pour les femmes après 50 ans, ce n’est pas le cas. Selon les résultats dévoilés par l’étude Ifop, 75% des femmes se sentent complexées par leur ventre.

Les autres complexes fréquents chez les femmes de plus de 50 ans #

Le deuxième complexe le plus important chez les femmes de plus de 50 ans est l’apparence de leurs bras, suivi de près par leur visage. Il convient de noter que ces complexes peuvent être accentués durant la période de la ménopause en raison des changements hormonaux et des fluctuations de poids qui l’accompagnent souvent.

À lire Le Ambiano Multistyler Brush : la révolution du coiffage à petit prix

Comment surmonter ces complexes ? #

Il existe différentes approches pour aider les femmes à surmonter leurs complexes liés au vieillissement et à la ménopause. Voici quelques conseils pouvant être utiles :

Accepter le changement : il est important d’accepter que notre corps change avec le temps et de ne pas se focaliser uniquement sur les aspects négatifs de ces transformations. La prise de conscience du vieillissement peut également nous amener à adopter un mode de vie plus sain, en prenant de meilleures habitudes alimentaires et en faisant davantage d’exercices physiques. Parler de ses complexes : partager ses préoccupations avec des amis proches ou un professionnel de santé peut permettre de relativiser certaines craintes et de recevoir de précieux conseils pour gérer son apparence et son bien-être au quotidien. S’informer sur la ménopause : comprendre les mécanismes et les effets de la ménopause sur le corps permet de mieux appréhender cette période et d’adopter les mesures appropriées pour y faire face. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour s’informer sur ce sujet, notamment auprès des professionnels de santé. S’entourer de personnes positives : s’entourer de personnes soutenantes et positives permet de renforcer notre estime de soi et de lutter contre les idées reçues concernant le vieillissement et la ménopause. En échangeant avec ceux qui traversent les mêmes défis, il est plus facile de réaliser qu’il n’est pas nécessaire d’être seule à affronter ces moments de vie difficiles.

Le rôle des professionnels de santé et du secteur parapharmaceutique #

Les professionnels de santé et les acteurs du secteur parapharmaceutique ont également un rôle important à jouer dans la prise en charge des complexes féminins liés au vieillissement et à la ménopause. Les produits cosmétiques, diététiques et les traitements hormonaux substitutifs peuvent constituer des solutions pour pallier certains problèmes ou atténuer leurs effets sur l’apparence et le bien-être des femmes concernées.

Enfin, il est essentiel que les entreprises et les institutions prennent conscience de l’impact de ces complexes sur la qualité de vie des femmes de plus de 50 ans et mettent en place des actions concrètes telles que des campagnes de sensibilisation ou des programmes de soutien spécifiques.