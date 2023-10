Renforcement musculaire en extérieur, focus sur 3 exercices pour une efficacité maximale

Le renforcement musculaire en extérieur est devenu tendance grâce à l'essor d'un concept simple et accessible à tous : le Urban Training.

Renforcement musculaire en extérieur : 3 exercices clés pour booster votre efficacité #

Un entraînement polyvalent au cœur de la ville #

Le principe est d’utiliser les éléments urbains tels que les bancs, trottoirs, escaliers ou murs pour réaliser des séances d’entraînement cardio ou de musculation sans avoir besoin de matériel coûteux. Grâce aux conseils de Christophe Gerbet, coach sportif chez www.coach-attitude.net, découvrez les trois exercices incontournables à inclure dans vos séances outdoor pour une efficacité maximale.

Exercice 1 : Squat décalé pour renforcer les jambes #

Pour cet exercice, placez-vous en position latérale par rapport à un trottoir ou une petite marche et posez un pied sur le rebord en maintenant l’autre pied plus bas, à la largeur des épaules. Veillez à garder vos genoux légèrement orientés vers l’extérieur. Descendez ensuite lentement le buste vers le sol en poussant vos fesses vers l’arrière, puis remontez en position initiale. En intégrant ce mouvement à votre routine, vous travaillez non seulement les muscles de vos cuisses mais aussi ceux de vos fessiers. C’est un excellent moyen de renforcer les membres inférieurs.

Exercice 2 : Push-up progressif pour un haut du corps tonique #

Cet exercice est idéal pour travailler le haut du corps, en ciblant particulièrement les muscles de la poitrine, des bras et des épaules. Face à un banc, placez vos mains à la hauteur souhaitée selon votre niveau : les débutants peuvent poser leurs mains sur le dossier du banc, tandis que les plus avancés pourront les placer sur l’assise. Les sportifs très expérimentés peuvent même tourner le dos au banc et positionner leurs pieds dessus tout en ayant les mains au sol.

À lire Déconstruction des idées reçues en running, un zoom sur 5 mythes du renforcement musculaire

En prenant appui sur la pointe des pieds, poussez votre corps vers l’avant jusqu’à ce que vos bras soient tendus puis ramenez votre genou droit vers la poitrine, suivi du gauche, en alternant pendant 30 secondes. Cet exercice complet permet non seulement de renforcer les muscles du haut du corps mais aussi de brûler des calories grâce à son aspect cardio qui sollicite autant les membres supérieurs qu’inférieurs.

Les bienfaits d’une pause déjeuner en plein air #

Profiter d’une pause déjeuner en extérieur, loin des écrans et dans un cadre apaisant, est une excellente manière d’évacuer le stress et de se ressourcer. Si le temps le permet, n’hésitez pas à vous rapprocher de la nature en vous rendant dans un parc, un jardin ou une forêt afin de profiter pleinement des avantages qu’offre la présence des arbres. Les séances de renforcement musculaire en extérieur sont ainsi l’occasion d’allier sport et détente, pour un bien-être optimal.

Entraînement urbain : un concept ouvert à tous #

L’un des principaux atouts de l’entraînement urbain réside dans son accessibilité : pas besoin de matériel spécifique, il suffit simplement d’utiliser les éléments qui nous entourent pour pratiquer une activité physique régulière. De plus, ces séances peuvent être adaptées aux différents niveaux des participants :

Les débutants pourront se familiariser avec les mouvements de base tout en apprenant à maîtriser leur technique;

pourront se familiariser avec les mouvements de base tout en apprenant à maîtriser leur technique; Les sportifs intermédiaires auront la possibilité de progresser rapidement en augmentant la difficulté et l’intensité des exercices;

auront la possibilité de progresser rapidement en augmentant la difficulté et l’intensité des exercices; Les athlètes confirmés chercheront à repousser leurs limites en s’attaquant aux défis les plus ardues.

Ainsi, le renforcement musculaire en extérieur est une pratique ouverte à tous, permettant à chacun de trouver une formule adaptée à ses besoins et à ses objectifs. Alors n’hésitez plus, sortez profiter du cadre offert par votre ville et mettez-vous au défi de réaliser ces trois exercices incontournables ! Votre corps vous remerciera.

À lire Focus sur le renforcement global, les 10 exercices clés pour solliciter l’ensemble du corps