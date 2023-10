Stratégie minceur au niveau abdominal, top 10 des exercices pour une perte localisée

La stratégie ultime pour un ventre plat : combiner alimentation, exercices et conseils d’experts #

Malgré les efforts fournis lors de séances intensives d’abdos, ce bidon disgracieux semble refuser de quitter son emplacement… Pour obtenir des résultats probants sur cette zone du corps, il est nécessaire de combiner différents éléments essentiels à une stratégie minceur au niveau abdominal.

Pourquoi se contenter d’exercices abdominaux ne suffit pas ? #

Travailler ses abdominaux durant des heures a certes des avantages, comme l’affinement de la taille, l’amélioration de la force centrale (du tronc) et le raffermissement général de la silhouette. Cependant, cela n’élimine pas directement la graisse abdominale, tant celle visible en surface que celle se trouvant en profondeur. Antonin Mollet, coach sportif certifié chez L’Appart Fitness, explique que le secret réside dans la combinaison de l’alimentation, de l’exercice cardiovasculaire et du renforcement musculaire.

Quels types d’exercices privilégier pour éliminer cette graisse abdominale ? #

Un programme ayant pour objectif un ventre plat devrait inclure :

– Des exercices de cardio brûlant des calories et ciblant chasse aux surplus de graisse : course à pied, marche rapide, vélo, natation, fitness ou encore triathlon sont les bienvenus.

– Du renforcement musculaire incluant des exercices polyarticulaires et composés comme les squats ou les fentes pour tonifier l’ensemble du corps.

Tonifiez vos muscles transversaux pour un ventre plat et gainé #

En plus des exercices cardiovasculaires et de renforcement musculaire, il est important de prêter attention au tonus du muscle transverse. Les exercices hypopressifs (tels que diverses variantes de la planche) aident à affiner la taille tout en maintenant les organes internes à leur place.

Circuit training : une alternative efficace et ludique à la course à pied #

Si courir ne vous attire guère à cause d’un risque de traumatisme pour les articulations (notamment les genoux), le circuit training s’avère être une méthode intéressante et stimulante permettant la perte de poids locale et l’obtention d’un ventre plat. Le principe est simple : exécutez entre quatre et cinq exercices simples pendant un laps de temps donné, par exemple 30 secondes d’effort suivis de 10 secondes de repos avant de passer à l’exercice suivant. Répétez ce cycle trois à quatre fois.

Selon Antonin Mollet, ces séances intenses d’efforts courts augmentent la dépense énergétique après l’exercice et stimulent le métabolisme, favorisant ainsi la perte de poids.

Top 10 des exercices de circuit training pour perdre la graisse abdominale #

Voici un exemple de routine pour votre entraînement visant à aplatir le ventre : elle inclut dix exercices qui combinent aptitudes cardiovasculaires, renforcement musculaire, perte de poids et tonification des abdominaux. N’oubliez pas de vous échauffer pendant 5 à 7 minutes avant de commencer.

1. Le squat

2. La fente inversée

3. La planche sur les coudes

4. Le Jump Squat

Il est important de comprendre qu’aucun de ces exercices ne produira des résultats miraculeux sans une alimentation saine et équilibrée qui accompagne vos séances sportives. Ne négligez pas l’apport nutritionnel adéquat pour soutenir vos efforts physiques et garantir un impact optimal de vos sessions d’entraînement.

