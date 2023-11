Des interdictions de circulation pour les voitures polluantes dès janvier 2024

A partir de janvier 2024, plusieurs catégories de voitures ne seront plus autorisées à circuler sur les routes en France, notamment dans certaines zones à faibles émissions (ZFE).

Ces restrictions concernent principalement les véhicules dotés d’autocollants Crit’Air jugés trop polluants par les autorités.

Les critères d’interdiction #

Depuis quelques années, le gouvernement français a mis en place des autocollants Crit’Air obligatoires sur les véhicules afin de réguler la circulation dans certaines villes et ainsi lutter contre la pollution. Les municipalités peuvent décider elles-mêmes si certaines catégories de véhicules sont autorisées ou non à circuler sur leurs routes, et plusieurs régions prennent également cette décision en se basant sur les autocollants Crit’Air.

D’après le site Wk-RH, les nouvelles restrictions prévues pour janvier 2024 concerneront :

Les véhicules essence avec un autocollant Crit’Air de catégorie 3, correspondant aux normes Euro 2 et Euro 3;

Les véhicules essence avec un autocollant Crit’Air de catégorie 2, correspondant aux normes Euro 4;

Les véhicules diesel avec un autocollant Crit’Air de catégorie 6, correspondant aux normes Euro 5 et Euro 6.

Les zones touchées par ces nouvelles restrictions #

A compter de janvier 2024, les véhicules disposant d’un autocollant Crit’Air de catégorie 2 feront face à des mesures restrictives dans la région du Grand Paris. Cela inclut notamment les voitures particulières et les véhicules utilitaires.

De plus, cette interdiction s’étendra également aux catégories 3 et 4 pour la ville de Grenoble, obligeant ainsi leurs propriétaires à opter pour des solutions alternatives ou à changer de véhicule. Les voitures de catégorie 4 seront également concernées par cette mesure dans les villes de Lyon et Montpellier.

Dans le centre-ville de Nice et sur la Promenade des Anglais, les véhicules dotés d’autocollants Crit’Air de catégorie 4 ne pourront plus circuler dès janvier 2024. Cette restriction concerne également les voitures de catégorie 3 dans la ville de Reims.

Des alternatives pour inciter à l’adoption de véhicules moins polluants #

Pour accompagner ces nouvelles mesures, le gouvernement souhaite promouvoir l’utilisation de véhicules moins polluants, tels que les voitures électriques ou hybrides. En conséquence, des subventions sont proposées pour encourager l’acquisition de ces types de véhicules.

Par exemple, il est possible de profiter d’une voiture électrique pour seulement 100 € par mois grâce aux aides de l’État. De nombreuses entreprises se lancent également dans la production de véhicules moins polluants et proposent donc des alternatives intéressantes pour les consommateurs.

Afin de lutter contre la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de l’air, la France met en place de nouvelles restrictions de circulation pour les voitures les plus polluantes à partir de janvier 2024. Les villes adaptent donc leurs régulations selon les catégories Crit’Air, forçant ainsi les propriétaires de ces véhicules à se tourner vers des solutions plus respectueuses de l’environnement.

Ces mesures incitatives devraient permettre d’accélérer la transition vers des modes de transport plus écologiques, contribuant ainsi à réduire les émissions polluantes et à préserver notre planète pour les générations futures.