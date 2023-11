Les merveilles que le café moulu peut faire pour votre jardin selon grand-mère

Grand-mère savait très bien comment utiliser ce produit pour garder un espace vert en bonne santé.

Les apports nutritifs du café moulu #

Nos aînés utilisaient le café moulu comme engrais naturel. Il est riche en minéraux qui aident à la croissance des plantes.

Azote, magnésium et calcium sont présents dans cette matière décomposée.

À lire Mango déclenche une frénésie mode : le pantalon d’automne ultra-confort qui fait sensation

Pour le sol #

Le café fournit également une quantité importante d’azote au sol. Cela permet d’améliorer sa fertilité.

Les plantes se développent ainsi plus rapidement et sont plus résistantes aux maladies.

Pour les plantes #

Le marc de café sert aussi à nourrir les plantes elles-mêmes, notamment celles qui apprécient les sols acides. Ajoutez-en régulièrement autour des rosiers, des azalées ou des bleuets pour stimuler leur croissance.

Un paillis protecteur pour vos plantes #

Le café moulu peut servir de paillis pour protéger les plantes. En le répandant autour des végétaux, il forme une couche protectrice contre les mauvaises herbes, retenant l’eau et conservant la chaleur du sol.

À lire Ces 3 signes astrologiques vont avoir la richesse très bientôt

Cette couche de café moulu aide à retenir l’humidité du sol, limitant ainsi son évaporation. Vos plantes gardent leur fraîcheur et nécessitent moins d’arrosage.

Protège contre les maladies #

Le paillis de café freine également le développement des champignons et autres parasites qui pourraient nuire aux plantes.

Favorise la biodiversité dans votre jardin #

En intégrant le café moulu dans votre espace vert, vous contribuez à attirer une faune diversifiée qui est essentielle pour un écosystème équilibré. Les vers de terre, par exemple, raffolent du marc de café.

Un attractif pour les vers de terre #

Ces petits animaux sont indispensables pour aérer et fertiliser votre sol. Le café moulu les attire donc, optimisant la santé des plantes et leur implantation.

À lire Nivea : les astuces secrètes d’utilisation de la crème culte qui vont vous surprendre

Éloigne les nuisibles #

Son odeur prononcée permet aussi d’éloigner certains intrus indésirables. Limaces, fourmis ou escargots seront bien moins présents autour de vos végétaux si vous utilisez du café moulu comme protection.

Un ingrédient très utile dans le compost #

Ajoutez régulièrement du café moulu à votre tas de compost pour améliorer sa qualité. Cette matière organique apporte un équilibre entre les éléments « verts » et « bruns » du compost.

Favorise la décomposition #

Le marc de café augmente l’acidité du tas de compost, accélérant ainsi le processus de décomposition.

Riche en nutriments pour les plantes #

En enrichissant le compost, il apporte des nutriments qui seront ensuite assimilés par les plantes lors de leur croissance.

À lire Lidl frappe fort : transformez votre cuisine avec cet accessoire design à prix mini

Quelques astuces pour bien utiliser le café moulu au jardin #

Pour profiter pleinement des bénéfices du café moulu, voici quelques conseils à garder en tête :

Sécher le marc avant utilisation #

Il est préférable d’étaler le café moulu sur un plateau et de le laisser sécher pendant quelques jours avant de l’utiliser. Cela évite qu’il ne moisisse une fois répandu dans le jardin.

Ne pas exagérer les quantités #

Comme pour tout engrais naturel, il est important de ne pas surcharger le sol et vos plantes avec trop de café moulu. Trop d’acidité peut perturber la bonne santé des végétaux.

Ainsi, le café moulu est particulièrement utile pour jardiner selon les méthodes de grand-mère.

À lire La nouvelle vient de tomber, les bénéficiaires de la CAF n’auront plus les allocations ni l’APL

Vos plantes n’en seront que plus ravis et vous pourrez profiter d’un jardin harmonieux et resplendissant.