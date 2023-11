Les aliments anti-insomnie révélés par les astuces de nuit de grand-mère

Apprenez à créer un menu qui favorise le sommeil réparateur.

Importance des aliments anti-insomnie #

Avoir une bonne hygiène de vie est essentiel pour assurer un repos optimal. Les grands-mères l’ont compris depuis longtemps et ont élaboré différentes astuces nocturnes. La clé ? Les aliments anti-insomnie !

Connaître les ennemis du sommeil #

Avant d’apprendre les secrets de grand-mère, il faut connaître les aliments nuisibles au sommeil. La caféine, présente dans le café et certaines boissons, est l’une des principales coupables. Elle énerve le système nerveux central et freine l’endormissement. L’alcool diminue également la qualité du sommeil malgré son effet sédatif initial.

Les repas gras et lourds sont aussi déconseillés la nuit. Qui oserait faire une raclette avant d’aller se coucher ? Ces aliments mettent plus de temps à être digérés et peuvent provoquer une sensation d’inconfort, voire des troubles du sommeil.

Favoriser les nutriments propices à l’endormissement #

Pour profiter d’un bon sommeil, mieux vaut miser sur les aliments riches en tryptophane. Cet acide aminé participe à la production de sérotonine, un neurotransmetteur régulateur de l’humeur et précurseur de la mélatonine, hormone du sommeil.

Les aliments sources de tryptophane #

Le lait est le premier aliment auquel on pense pour ses vertus apaisantes. Les autres produits laitiers, tels que les yaourts et les fromages, sont aussi bénéfiques. Le poisson, notamment le saumon, est riche en oméga-3 qui participent également à la production de sérotonine. Vous pouvez aussi privilégier les viandes maigres comme la dinde ou le poulet, ainsi que les œufs.

Ajouter des glucides complexes #

Accompagnez ces protéines de glucides complexes pour faciliter l’assimilation du tryptophane par l’organisme. Des légumes secs aux céréales complètes, le choix est vaste ! Les pâtes semi-complètes ou le pain complet seront aussi de bons alliés d’un repas anti-insomnie.

D’autres astuces de grand-mère #

L’environnement et la routine avant de dormir ont leur part dans la qualité du sommeil. Suivez quelques conseils supplémentaires pour vous endormir paisiblement :

Cultiver une ambiance propice #

Créez un cocon protecteur en veillant à ce que votre chambre soit bien ventilée et à une température idéale autour de 19°C. Bannissez les écrans et les sources de lumière bleue qui stimulent l’éveil.

Opter pour des tisanes relaxantes #

Au lieu d’un café ou d’une boisson alcoolisée, optez pour une tisane relaxante. La camomille, la verveine, le tilleul ou encore la passiflore sont autant d’alternatives douces pour faciliter un endormissement naturel. Évitez les thés et infusions à base de thé (thé vert, thé noir, etc.) en soirée car ils contiennent également de la caféine.

Exemple de menu anti-insomnie #

Pour mettre en pratique ces précieux conseils, voici un exemple de menu savoureux et léger pour passer une bonne nuit :

Velouté de courgettes : ce légume, riche en vitamines et minéraux, est digeste et apporte des fibres pour vous rassasier sans surcharger l’estomac.

Plat principal #

Sauté de dinde aux légumes verts accompagné de pâtes semi-complètes : un plat complet qui allie protéines maigres, glucides complexes et fibres pour optimiser votre sommeil.

Mousse au chocolat noir à faible teneur en sucre : le chocolat noir, avec modération, favorise la production de sérotonine et stimule les endorphines pour une sensation de bien-être. Veillez néanmoins à ne pas choisir un chocolat trop riche en cacao, pour limiter les risques liés à la teneur en caféine.

Terminez votre repas par une infusion de camomille ou de tilleul pour favoriser la détente et préparer l’organisme au sommeil.

Dormir paisiblement grâce aux astuces de grand-mère #

En suivant ces conseils d’antan et en privilégiant les aliments anti-insomnie, vous pouvez ainsi faciliter votre endormissement, améliorer la qualité de votre sommeil et mieux récupérer. Votre organisme sera rechargé et prêt à affronter une nouvelle journée en pleine forme !