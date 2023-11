Les pommes de terre rôties infaillibles grâce au tour de main de grand-mère

Qui n'aime pas les pommes de terre rôties dorées et croustillantes ?

Nous vous révélons ici comment réussir ce plat incontournable grâce aux astuces de nos grand-mères.

Les ingrédients nécessaires pour préparer des pommes de terre rôties infaillibles #

Pour réaliser des pommes de terre rôties à la perfection, il faut avant tout choisir les bons ingrédients.

Privilégiez des pommes de terre à chair ferme telles que Charlotte ou Amandine. Il vous faudra également du gros sel, de l’huile (d’olive ou végétale), et des herbes aromatiques.

La quantité de pommes de terre rôties idéale #

En général, comptez environ 200 grammes de pommes de terre par personne. Cette mesure permet de garantir une cuisson uniforme et optimale des pommes de terre.

La préparation des pommes de terre rôties selon le tour de main de grand-mère #

Tout d’abord, épluchez puis coupez les pommes de terre en quartiers de taille moyenne. Pour obtenir des pommes de terre rôties irrésistibles, suivez ces étapes :

L’étape cruciale : faire bouillir les pommes de terre #

Faites bouillir les pommes de terre pendant 5 minutes dans une grande casserole d’eau salée.

Cette étape est essentielle pour rendre la cuisson homogène et faciliter le croustillant des pommes de terre.

Assaisonner et bien enrober les pommes de terre #

Une fois égouttées, placez les pommes de terre dans un saladier. Versez-y l’huile d’olive ou végétale, le gros sel et ajoutez les herbes aromatiques choisies (thym, romarin…).

Mélangez bien pour enrober uniformément chaque morceau de pomme de terre.

Mettre au four pour une cuisson parfaite des pommes de terre rôties #

Préchauffez votre four à 220°C. Déposez les pommes de terre rôties sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Veillez à bien les espacer pour qu’elles ne se chevauchent pas.

Cuisson : combien de temps pour des pommes de terre rôties infaillibles ? #

Faites cuire vos pommes de terre rôties pendant 45 à 60 minutes, selon leur taille. À mi-cuisson, retournez-les pour garantir un résultat doré et croustillant sur toutes les faces.

Variante : la pomme de terre rôtie en cocotte pour encore plus de saveur #

En plus du four, vous pouvez réaliser des pommes de terre rôties en cocotte pour un plat encore plus gourmand.

Les astuces de grand-mère pour sublimer vos pommes de terre rôties #

Pour donner un supplément d’âme à votre recette, suivez ces quelques conseils simples et efficaces :

Ajouter de l’ail pour plus de goût #

Mélangez des gousses d’ail écrasées avec les herbes aromatiques en même temps que l’huile et le sel. L’ail apportera une saveur supplémentaire et sublimera vos pommes de terre rôties.

Un peu de sucre pour un résultat encore plus doré #

Saupoudrez légèrement les pommes de terre de sucre avant d’enfourner. La caramélisation obtenue rehaussera la couleur et le croustillant.

Utiliser du paprika pour une touche exotique #

Ajoutez une pincée de paprika ou de piment doux lors de l’assaisonnement. Cette épice apporte une belle couleur et une note épicée très agréable aux pommes de terre rôties.

Dégustez les pommes de terre rôties comme entrée ou plat principal #

Les pommes de terre rôties peuvent être servies en entrée chaude avec une salade verte ou en accompagnement d’une viande, d’un poisson ou d’un gratin de légumes.

Elles conviennent également pour un plat principal complet et réconfortant.

En suivant ces astuces et le tour de main de grand-mère, vous obtiendrez sans faute des pommes de terre rôties croustillantes et savoureuses. Bon appétit !

