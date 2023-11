Ce sac à main fait toujours son petit effet, va remplacer votre besace favorite cet hiver

Pub :

Cette année, rangez vos sacs à bandoulière en daim, besaces en cuir et tote-bags en tissu au profit d’un accessoire tout doux et irrésistiblement original : le sac en fausse fourrure.

Illustrant parfaitement la mode « cocooning » qui remporte un franc succès depuis quelques années auprès des fashionistas, cette nouvelle pièce fétiche permettra d’affronter les températures glaciales avec élégance et audace.

Les marques de luxe revisitent les sacs en peluche dans leurs collections automne-hiver #

Succédant aux traditionnelles écharpes et chapeaux d’hiver en laine ou cachemire, la fausse fourrure s’impose comme le matériau phare de la saison. Chloé, Céline, Jacquemus, Marc Jacobs…

À lire Alerte promo Noël 2023 : des calendriers de l’Avent LEGO en réduction, offre limitée

Les plus grands noms de la mode sont déjà séduits par cet indispensable revêtu d’une matière chaude et douillette. Pour éviter l’effet « peluche » trop prononcé, on mise sur des modèles associant d’autres matériaux comme le cuir ou le daim, alliant excentricité et raffinement.

Fausse fourrure : un choix écologique et esthétique #

En opposition à la vraie fourrure, souvent décriée pour son impact sur l’environnement et le bien-être animal, la fausse fourrure présente de nombreux atouts. Flexible et résistante, elle procure une sensation de confort inégalée, tout en étant politiquement correcte. Dans un souci d’éthique et de durabilité, de plus en plus de marques choisissent ainsi d’intégrer la fausse fourrure dans leurs créations hivernales.

Deux styles de sacs en fausse fourrure s’affrontent #

Les tendances actuelles offrent deux alternatives pour adopter la fausse fourrure sur votre sac : opter pour un modèle recouvert de poils courts imitant la laine moutonnée – à la manière des fameux Teddy Bears – ou choisir une alternative avec des poils longs et soyeux. Quelle que soit la variante retenue, ces sacs apporteront une touche originale à vos tenues, attirant tous les regards sur leur matière duveteuse et sophistiquée.

Variété de modèles pour s’adapter à toutes les situations #

Pour satisfaire toutes les envies et coller aux besoins de chacune, les sacs en fausse fourrure se déclinent sous différentes formes : petits sacs à main, cabas, sacs bandoulière ou même sacs portés épaule. Preuve de leur polyvalence, certains modèles pourront même servir de coussin si vous avez besoin de faire une pause à tout moment de la journée.

À lire Menace imminente : vents, crues, avalanches, découvrez si votre département est dans la zone rouge

Une alternative qualitative aux sacs traditionnels #

L’entretien des sacs en fausse fourrure est un point à ne pas négliger pour conserver leur aspect et leur douceur. Néanmoins, il convient de rappeler que les sacs classiques en cuir ou tissu peuvent également être source de problèmes d’hygiène s’ils ne sont pas régulièrement nettoyés. Les sacs en fausse fourrure, en revanche, devront simplement être brossés et dépoussiérés pour préserver leur aspect duveteux.

Idées shopping chez Pull & Bear, Mango et H&M #

Pour habiller nos bras d’un accessoire tendance sans se ruiner, voici quelques suggestions adaptées à tous les budgets :

Sac à main en fausse fourrure, Pull&Bear, 19.99 euros .

. Sac bandoulière en fausse fourrure, Mango, 49.99 euros.

Sac porté épaule en peluche, H&M, 29.99 euros.

N’attendez plus pour adopter cette tendance irrespirable en choisissant votre sac en fausse fourrure idéal, qui réchauffera votre hiver tout en apportant une touche de folie et d’audace à vos tenues quotidiennes.