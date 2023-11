Alerte promo Noël 2023 : des calendriers de l’Avent LEGO en réduction, offre limitée

Les fêtes de fin d'année approchent et le compte à rebours a commencé.

Pour patienter jusqu’à Noël 2023 et surprendre vos enfants, offrez-leur un des calendriers de l’Avent LEGO qui prennent vie dans divers univers !

Découvrez les offres inédites sur ces calendriers de l’Avent et faites plaisir à petits et grands.

L’univers Star Wars™ dans un calendrier de l’Avent LEGO à-37% #

Au programme cette année, retrouvez le monde fascinant de Star Wars™ à travers ce calendrier LEGO annonçant Noël 2023.

Vous y découvrirez chaque jour une nouvelle petite pièce ou mini-figurine comme Princess Leia, Emperor Palpatine, et différents types de droïdes. Offrez cet univers exceptionnel à vos enfants à un prix défiants toute concurrence ! En effet, grâce à la réduction de 37%, ne ratez pas cette occasion idéale pour combler leur attente avant Noël 2023 !

Du plaisir et des héros avec le calendrier de l’Avent LEGO Avengers #

Fanatiques des super-héros et du monde Marvel ? Le calendrier de l’Avent LEGO™ destiné à l’univers des Avengers est également disponible pour Noël2023.

Présent sur Amazon, profitez-en pour faire votre commande à temps et ainsi vivre des aventures palpitantes en famille.

Avec ses 24 figurines, vos enfants seront immergés au cœur de leur monde préféré aux côtés de leurs super-héros favoris.

Les éléments du jeu tels que le kit de hockey sur glace et le train d’Hydra ne manqueront pas non plus de les fasciner.

Age recommandé : 7 à 99 ans, un cadeau pour tous #

Fidèle aux calendriers de l’Avent LEGO™, ces derniers sont destinés aux personnes âgées de 7 à 99 ans. Ainsi, toute la famille pourra partager des moments de complicité en attendant le jour de Noël 2023. Une excellente manière d’affronter avec plaisir le froid qui s’installe !

Offre limitée : -14 € sur le calendrier de l’Avent LEGO™ Santa Claus Village #

Pour finir en beauté, découvrez aussi la fameuse offre sur le calendrier de l’Avent LEGO™ Village du Père Noël.

Cet article ficelé à un prix exceptionnel de 23,99€ permettra de faire vivre une expérience immergée dans l’univers féérique des fêtes de fin d’année ! Vos enfants seront ravis d’assembler ce village et ses personnages pour patienter jusqu’à la célébration magique qu’est Noël 2023.

Cultivez la magie grâce aux calendriers de l’Avent LEGO™ #

Tout au long des promotions sur les calendriers de l’Avent LEGO™, faites voyager vos enfants d’un univers à l’autre sans avoir à vous déplacer. Profitez de ces récits passionnants et construisez ensemble de beaux souvenirs avant Noël 2023.

Pour résumer, ne manquez pas ces ventes flash pour anticiper les cadeaux de Noël 2023 et profitez des calendriers de l’Avent LEGO™ en promotion !

Une offre limitée à ne pas rater – commandez dès maintenant sur votre plateforme préférée et faites le bonheur de toute la famille.