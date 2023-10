Face à la désertification médicale, près de Fougères, une maison de santé connaît un engouement massif

La désertification médicale dans la région de Fougères : une préoccupation croissante #

Face à un afflux massif de patients, il devient nécessaire d’adopter des mesures en faveur du recrutement de médecins et de professionnels de la santé.

Une pénurie de médecins nuisible à l’accès aux soins #

Le mardi 3 octobre 2023, dès 8h30 du matin, 25 personnes attendent patiemment devant le centre de santé de Louvigné-du-Désert. Ce bassin de population, qui compte entre 8 000 et 10 000 habitants, souffre cruellement d’une pénurie de médecins. La nécessité de recruter un troisième docteur pour répondre aux besoins grandissants se fait ressentir, d’autant plus que la population vieillit et les demandes de soins augmentent.

« Nous marchons sur un fil et c’est vraiment extrêmement compliqué », admet le Dr Jean-François Besnard, médecin impliqué dans cette cause. « Il nous faut nous organiser, lutter, essayer de nous mobiliser pour trouver de jeunes médecins. »

L’arrivée prochaine d’une infirmière pratiquée avancée et d’un stagiaire #

Malgré les difficultés, le centre de soins de Louvigné-du-Désert prévoit l’arrivée d’une infirmière praticienne avancée en janvier 2024 qui sera en mesure de renouveler des ordonnances médicales. Cette solution temporaire pourrait soulager partiellement la pénurie en médecine générale.

De plus, un interne effectue actuellement un stage dans la région et devrait remplacer ladite infirmière une fois son stage terminé. En effet, il est nécessaire que le centre de santé dispose d’au moins deux médecins pour continuer à assurer son fonctionnement optimal.

L’importance de soutenir les centres de santé face à la désertification médicale #

Afin de lutter contre ce fléau qu’est la désertification médicale, il est essentiel de s’impliquer dans le recrutement de professionnels de la santé compétents et motivés. Les collectivités locales et les structures gouvernementales doivent se mobiliser pour soutenir les établissements de proximité, qui sont au cœur du maintien de l’accès aux soins pour tous les citoyens.

Les initiatives visant à améliorer l’attractivité des filières médicales pour les étudiants, ainsi que celles qui encouragent l’installation de jeunes médecins dans les zones déficitaires, sont primordiales pour résorber cette crise de la démographie médicale.

Des réformes nécessaires pour garantir un égal accès aux soins #

Il est crucial de mettre en œuvre des réformes qui permettront de garantir l’équité d’accès aux services médicaux pour tous les habitants, quelle que soit leur localisation géographique. La coopération entre les différentes instances concernées, telles que les agences régionales de santé (ARS), les associations professionnelles et les autorités locales, est cruciale pour identifier les solutions adaptées à la réalité du terrain.

L’avenir de la santé publique dans notre pays dépend de notre capacité à former et intégrer efficacement les professionnels de demain dans les zones où ils sont aujourd’hui cruellement absents. Par ailleurs, nous devons repenser nos modèles actuels de fonctionnement de la médecine de proximité et explorer comment y associer davantage de coopération interdisciplinaire entre les acteurs de la santé.

Le rôle des patients face au défi démographique médical #

Les citoyens ont également un rôle à jouer pour soutenir les centres de santé locaux et inciter les praticiens à s’installer près de chez eux. Ils peuvent montrer leur solidarité en participant à des initiatives locales favorisant le maintien des centres de santé existants ou en demandant l’ouverture de nouvelles structures dans leur région.

Pour cela, il est essentiel que chacun se sente concerné et responsable de préserver cet accès aux soins qui garantit notre bien-être quotidien, ainsi que celui des générations futures.

En conclusion, la lutte contre la désertification médicale passe par une approche globale et concertée, impliquant les pouvoirs publics, les acteurs de la santé et les citoyens. Ensemble, nous devons nous engager pour un avenir où l’accès aux soins sera garanti sur tout le territoire, afin que chacun puisse bénéficier d’une prise en charge équitable et efficiente.