4 marques de collants qui bravent l’hiver sans compromis sur la sérénité ni le porte-monnaie

Entre les accrocs et les déchirures, il devient vite obscurecisant de renouveler sa garde-robe.

Une solution ? Opter pour des collants durables !

Voici une sélection de quatre marques qui allient qualité – et esthétique.

Cygnes : les collants inusables made in France #

Inspirés par l’équipement d’escalade, les collants Cygnes sont fabriqués en France avec un fil ultra-résistant. Leur objectif ?

Être portés au moins cinquante fois ! Cette marque innovante propose donc des collants très durables pour un coût d’utilisation minime. En effet, à 34 € la paire, le prix revient à seulement 0,68 centimes par utilisation.

À lire La jupe Mango à 19,99 euros s’associera aisément avec des collants, des bottines ou des bottes pour la saison hivernale

Des collants polyvalents pour toutes les situations #

La plus grande force des collants Cygnes est leur adaptabilité. Offrant le juste équilibre entre transparence et opacité, ils conviennent aussi bien pour le travail que pour les soirées habillées. Ils vous accompagneront partout où vous irez cet hiver.

Wolford : des collants iconiques et durables #

Connue pour ses collants luxueux, la marque autrichienne Wolford propose des produits de grande qualité. Si leur prix est plus élevé, ils restent un investissement intéressant, puisque leur durée de vie peut atteindre plusieurs années. Ainsi, les collants Wolford sont une véritable valeur sûre pour celles qui souhaitent miser sur la résistance et l’élégance.

Des collants chics pour femme moderne #

Avec leurs finitions soignées et leurs matières douces, les collants Wolford sont parfaits pour sublimer votre style hivernal. Ils ajoutent une touche chic à toutes vos tenues, qu’il s’agisse d’une robe de soirée ou d’un ensemble professionnel.

Calzedonia : des collants abordables mais résistants #

En quête de collants accessibles et performants ? Calzedonia est la réponse ! Commercialisant des bas de 50 deniers en microfibre – ce qui réduit considérablement les frottements avec les vêtements –, cette marque permet aux femmes de bénéficier de collants durables pour un tarif tout à fait raisonnable (comptez 6,95 € pour une paire).

À lire Mariage en vue ? Fuyez ces 3 signes astrologiques, les raisons chocs enfin expliquées

Des collants qui résistent aux lavages fréquents #

Même après de nombreux lavages, les collants Calzedonia conservent leur élasticité et ne se détériorent pas. Par ailleurs, ils sont fabriqués dans une matière dix fois plus résistante que les autres fibres souvent utilisées pour les collants et bas.

Yade : des collants conçus pour durer #

La marque Yade se distingue par la robustesse de ses collants.

En effet, ceux-ci sont fabriqués dans une matière particulièrement résistante, spécialement conçue pour supporter les étirements, les lavages fréquents et les frottements – ce qui les rend idéaux pour celles qui passent leur temps à remonter leurs bas ! Ils s’imposent comme un véritable allié pour traverser l’hiver sans se soucier de leur durabilité.

Trouvez vos meilleurs collants chez Yade #

Avec ces quatre marques à l’esprit, prendre soin de son porte-monnaie en optant pour des collants résistants devient plus facile. Il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui correspond à vos besoins et préférences esthétiques pour affronter l’hiver en toute sérénité.

À lire Les dessous de l’EuroDreams : 20 000 euros mensuels, mais à quel prix ? Révélations sur les inconvénients cachés