Tendance 2024 : redonnez vie à votre manteau de l’hiver dernier, il conserve tout son charme à la mode

Au fur et à mesure que les températures baissent, nous réfléchissons à comment rester au chaud tout en étant élégants. Adieu les épaisseurs qui alourdissent notre silhouette !

La star de l’hiver 2023-2024 : le retour du manteau Teddy #

Le manteau teddy s’impose comme un incontournable.

Connu pour sa capacité à protéger du froid avec style, il revient sur la scène mode en 2024.

L’origine du manteau teddy #

L’allure pelucheuse de ce manteau lui vaut le nom de « Teddy », rappelant les ours en peluche des enfants. Il est fabriqué en peau de mouton, matériau idéal pour conserver la chaleur.

À lire Mariage en vue ? Fuyez ces 3 signes astrologiques, les raisons chocs enfin expliquées

Les modèles synthétiques sont également très populaires car plus abordables.

Le confort prime pour cet hiver #

Toujours à la recherche de confort sans négliger l’apparence, le teddy remplace avantageusement la doudoune. Moins imposant que cette dernière, il mise sur son côté cocooning pour conquérir nos coeurs.

Variété de styles pour tous les goûts #

Le manteau teddy se décline en plusieurs longueurs et couleurs, offrant ainsi une large gamme de choix. Si le camel reste une valeur sûre, d’autres teintes viennent égayer nos garde-robes hivernales.

Des coupes qui évoluent #

Exit les manteaux très longs encombrants. Les modèles raccourcis offrent un look plus dynamique et moderne. De quoi raviver votre ancien manteau pour cette nouvelle saison !

À lire Les dessous de l’EuroDreams : 20 000 euros mensuels, mais à quel prix ? Révélations sur les inconvénients cachés

Couleurs tendance de l’hiver 2024 #

Laissez-vous tenter par un teddy crème ou bleu marine pour rester sobre et chic. Pour celles qui aiment se démarquer, le bordeaux est la couleur star de l’hiver 2024. Vous préférez les tons plus audacieux ? Osez le rose ou le vert pour un look éclatant !

Comment porter son manteau teddy en 2024 ? #

Pour être tendance sans trop d’effort, voici comment associer votre manteau teddy avec d’autres pièces de vos tenues.

Avec des pantalons en maille #

Les pantalons en maille font leur apparition sur les podiums. Leur couleur neutre contraste parfaitement avec un teddy coloré, créant ainsi un look cocooning ultra tendance.

Avec du denim #

Pour un style casual, optez pour porter votre manteau avec un jean. Cette association fonctionne à merveille pour un look quotidien réussi.

À lire Le pantalon Mango qui va devenir votre nouvel incontournable mode

En somme, cet hiver est placé sous le signe du retour du manteau teddy. Ce vêtement chaleureux et confortable refait surface en 2024 pour séduire à nouveau les adeptes du style cocooning. N’hésitez pas à ressortir votre ancien manteau de l’hiver dernier, il reste parfaitement dans la tendance !