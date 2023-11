Chaussures d’hiver incontournables : misez sur ces bottes pour une pointe de style assurée

Les gaiter boots, la tendance phare de l’hiver 2023-2024 #

Ces bottes ont été imaginées par Givenchy dans les années 2010 et reviennent en force pour la saison hivernale 2023-2024.

Le principe est simple : une botte classique recouverte d’une sorte de rabat qui la dissimule entièrement jusqu’au pied.

Quelle forme choisir pour ses chaussures d’hiver ? #

Les gaiter boots se déclinent généralement avec un talon haut et un bout ni trop pointu ni trop arrondi.

À lire La jupe Mango à 19,99 euros s’associera aisément avec des collants, des bottines ou des bottes pour la saison hivernale

Cette forme polyvalente s’accorde facilement avec différentes tenues, qu’il s’agisse d’un jean ou d’un pantalon cigarette.

Des matières originales pour un look audacieux #

Si le cuir reste la matière phare pour ce type de chaussures d’hiver, certaines n’hésitent pas à opter pour des versions plus audacieuses comme le denim, grande tendance à suivre en 2023.

Comment porter les gaiter boots au quotidien ? #

Pour adopter cette tendance, il suffit d’intégrer les gaiter boots à nos tenues habituelles. Elles se marient parfaitement avec des jeans et des pantalons slim, pour un look casual et tendance à la fois.

Associer les gaiter boots aux pièces phares de sa garde-robe #

Pour un style plus sophistiqué, les gaiter boots peuvent également être portées avec des robes ou des jupes midi. Accompagnées d’un manteau élégant, elles apporteront une touche glamour à nos chaussures d’hiver.

À lire Mariage en vue ? Fuyez ces 3 signes astrologiques, les raisons chocs enfin expliquées

Les autres chaussures d’hiver à adopter cette saison #

Si les gaiter boots sont incontournables, d’autres modèles s’invitent également dans notre garde-robe hivernale. Parmi les tendances phares, on retrouve les bottes Santiag ou encore celles à bouts pointus.

Où dénicher les chaussures d’hiver de nos rêves ? #

Nombreuses sont les marques qui proposent ces nouvelles chaussures d’hiver. Il est possible de craquer sur un modèle chez Givenchy ou de se rendre en boutique pour dénicher la perle rare.

Bénéficier de conseils personnalisés lors d’un événement mode #

La rédaction du magazine Voici organise régulièrement des événements mode afin de présenter ses coups de cœur et d’échanger avec ses lecteurs sur les tendances actuelles. C’est l’occasion idéale pour obtenir des conseils personnalisés sur les chaussures d’hiver à adopter.

Suivre les influenceurs mode pour rester dans la tendance #

Pour ne rien manquer des dernières innovations en matière de chaussures d’hiver, il est judicieux de suivre les influenceurs du moment. Ils n’hésiteront pas à partager leurs découvertes et leurs conseils pour obtenir un look 100% tendance cet hiver.

À lire Les dessous de l’EuroDreams : 20 000 euros mensuels, mais à quel prix ? Révélations sur les inconvénients cachés

Les chaussures d’hiver, un investissement rentable pour notre style #

Investir dans une belle paire de gaiter boots ou d’autres chaussures d’hiver trendy permettra non seulement d’élargir notre garde-robe, mais aussi de donner un véritable élan à notre style. Alors, pourquoi se priver ?

En somme, les gaiter boots sont le choix idéal pour apporter une touche d’originalité à nos tenues hivernales. Entre glamour et décontraction, elles s’accordent avec toutes nos envies de mode. N’hésitez plus, et craquez pour ces chaussures d’hiver incontournables !