Pour les poêles à pellets, aucune pénurie de granulés de bois n’est prévue en France cet hiver

Une pénurie due aux craintes des consommateurs l’an dernier #

En effet, ces derniers craignaient une augmentation des prix et ont donc constitué d’importantes réserves. Carine Pechavy, gérante d’une entreprise familiale de livraison de pellets, témoigne : « On leur donnait 1 à 1,5 tonne ».

Pourquoi cette pénurie n’est plus d’actualité aujourd’hui ? #

Cette année, la situation semble s’être améliorée. Aucune rupture de stock n’est prévue selon [source]. Plusieurs raisons expliquent ce changement.

Un retour à des prix normaux #

Tout d’abord, le prix des granulés de bois est revenu à la normale. L’hiver dernier, il avait presque doublé, atteignant entre 800 et 900 euros la tonne. Aujourd’hui, un sac de 15 kg coûte entre 6,90 et 7,90 euros.

Des températures clémentes retardant l’utilisation des poêles à pellets #

Ensuite, septembre et octobre ont été marquées par des températures particulièrement douces. Les Français ont donc moins ressenti le besoin de faire fonctionner leurs poêles à pellets.

Les poêles à pellets, un mode de chauffage prisé en France #

Malgré les problèmes d’approvisionnement rencontrés l’an dernier, les ménages français continuent d’investir dans les poêles à pellets. Cette solution de chauffage durable et écologique séduit de plus en plus d’utilisateurs.

Un moyen de chauffer son logement de manière écologique et économique #

En utilisant des granulés de bois issus de la valorisation des déchets de l’industrie forestière, les poêles à pellets offrent une alternative aux énergies fossiles tout en générant des coûts inférieurs à ceux du gaz ou de l’électricité.

Astuces pour éviter les pénuries durant les saisons hivernales #

Pour prévenir toute nouvelle pénurie de granulés de bois, il est important d’adopter certaines bonnes pratiques.

Ne pas stocker excessivement de granulés de bois #

L’une des principales causes de la pénurie de l’an dernier était le stockage abusif de granulés par les propriétaires de poêles à pellets. Il convient donc de garder des réserves raisonnables pour permettre un approvisionnement régulier à tous.

Anticiper ses commandes et surveiller les stocks disponibles #

Pour éviter les ruptures de stock, il est recommandé d’anticiper ses commandes avant la période hivernale et de rester attentif aux variations des stocks disponibles chez les fournisseurs.

Le secteur de la biomasse en constante évolution #

Face à la demande croissante en granulés de bois pour les poêles à pellets, le secteur de la biomasse doit s’adapter pour répondre aux besoins.

Modernisation des infrastructures et augmentation de la production #

Pour prévenir les pénuries, il est nécessaire d’améliorer les infrastructures et d’augmenter la production de granulés de bois. Des investissements sont réalisés pour moderniser les installations existantes et développer de nouvelles unités de production.

Diversification des sources d’approvisionnement #

Afin de garantir la disponibilité des granulés de bois pour les poêles à pellets, le secteur de la biomasse a tout intérêt à diversifier ses sources d’approvisionnement, notamment en recourant à des filières locales.

En résumé #

Pour les poêles à pellets, aucune pénurie de granulés de bois n’est prévue en France cet hiver . Il est important d’adopter de bonnes pratiques pour éviter les ruptures de stock et assurer un approvisionnement régulier. Le secteur de la biomasse doit continuer à se développer pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs de poêles à pellets.