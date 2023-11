Déjà Noël chez Action ? Découvrez leurs décorations qui font fureur

Il y a déjà Noël chez Action ! Vous pouvez donc acheter toutes les décorations pour embellir votre intérieur et votre jardin.

L’automne a commencé le samedi 23 septembre, mais il semblerait que le magasin néerlandais Action ait déjà fait un pas en avant dans les célébrations de fin d’année en mettant en place ses décorations de Noël.

Premiers pas vers les célébrations de fin d’année #

En effet, plusieurs vidéos et photos postées sur les réseaux sociaux montrent que l’enseigne propose déjà des produits pour ces fêtes.

Action : un mélange entre Halloween et Noël #

Les clients d’Action ont été surpris de découvrir que les décorations de Noël avaient pris place à côté des articles d’Halloween.

Certains internautes se sont confiés sur les réseaux sociaux : « Chez Action, ils ont déjà mélangé les décos de Noël avec celles d’Halloween », ou encore « Je viens de rentrer d’Action, ils ont déjà mis en place la section décoration de Noël, et nous sommes toujours en septembre », comme le souligne Camille.

Les membres du groupe Facebook de l’enseigne, comptant plus de 930 000 adhérents, partagent également leurs trouvailles.

Nouveautés de Noël chez Action #

Sur son site web, Action propose une large gamme de figurines, d’ornements, de guirlandes lumineuses et de boules de Noël, ainsi que des traîneaux et des boîtes aux lettres décoratives. S’ajoutent également à leur catalogue des sapins et des calendriers de l’Avent. Un choix varié pour les fêtes de fin d’année.

Un démarrage précoce habituel pour Action #

Cette habitude semble être courante chez Action. Les fans d’Halloween ne sont pas en reste, car selon son site web et son application, la chaîne de magasins néerlandaise continue de proposer des décorations saisonnières pour cette période de l’année. En plus des articles festifs déjà disponibles en rayon, le site présente des produits pour décorer sa maison durant l’automne et Halloween.

Prenant régulièrement un temps d’avance sur les saisons, Action avait déjà mis en place des décorations de Pâques dès le début de l’année, alors que les festivités de Noël et du Nouvel An venaient à peine de se terminer. Certains peuvent juger cela trop tôt, mais il existe aussi des internautes qui n’hésitent pas à succomber à cet appel à la célébration.

Témoignages d’internautes séduits par ces avancées #

« C’est horrible ! J’ai acheté à la fois des décorations d’Halloween et de Noël en septembre », témoigne une personne sur X. « Mon cœur est rempli de joie, dans deux mois ce sera Noël », s’exclame un autre utilisateur conquis par ces nouveautés. Il semblerait donc que cette anticipation des festivités plaise à certains clients d’Action, prêts à préparer dès maintenant les célébrations de fin d’année.

Action : une enseigne qui ne laisse pas indifférent #

En faisant ainsi le choix de proposer des décorations de Noël bien avant l’heure, Action surprend ses clients et fait parler d’elle. L’enseigne parvient à créer un engouement autour de ses produits, offrant ainsi un début de saison riche en surprises pour ceux qui se rendent dans ses magasins.

Un coup marketing réussi ? #



L’anticipation des fêtes chez Action pourrait être vue comme une stratégie marketing efficace visant à attirer toujours plus de clients. Présenter dès maintenant des produits liés aux festivités de fin d’année permet à l’enseigne de se démarquer de la concurrence et de susciter l’intérêt des consommateurs. Un succès mitigé peut-être, mais il faut admettre que cette initiative fait parler d’Action et de son offre variée.

A chacun sa manière de voir les choses #

Certains internautes critiquent le lancement précoce des décorations de Noël chez Action, tandis que d’autres les apprécient. Ainsi, l’opinion varie en fonction des préférences personnelles de chacun.

Une tendance qui se généralise #

Il sera intéressant de voir si d’autres enseignes suivent le mouvement initié par Action ou si la majorité préfère attendre un peu avant de se lancer dans les festivités de fin d’année. Quoi qu’il en soit, cette approche a réussi à attirer l’attention des clients et à susciter leur curiosité. Affaire à suivre !