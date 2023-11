Brico Dépôt révolutionne votre intérieur avec ce sol stratifié à moins de 8€ le m2

Grâce à Brico Dépôt, il est maintenant possible de bénéficier d'un sol stratifié tendance pour moins de 8€ par mètre carré.

Découvrez l’engouement pour les sols stratifiés #

Ce type de revêtement est de plus en plus apprécié des amateurs de décoration et de bricolage, grâce à ses nombreux avantages. En effet, composé d’un panneau HDF (High Density Fibre Board), ce sol résistant à l’humidité et durable s’intègre facilement dans tous types de pièces.

Des travaux de rénovation simplifiés avec le sol stratifié #

Avec un prix imbattable de 7,20€ par mètre carré, vous avez la possibilité de renouveler rapidement votre sol et profiter ainsi de toutes les qualités offertes par ce revêtement. Un gain de temps considérable est assuré : en quelques instants, il suffit de poser les lames directement dans la pièce, de les emboîter, et le tour est joué !

L’esthétique du sol stratifié : #

Avec son aspect chêne naturel, il convient parfaitement pour une chambre, un salon ou encore un bureau. Cela permet d’adapter ce sol à tous les espaces de vie et d’apporter du charme à votre intérieur. Les dimensions des lames sont de 129 cm sur 19,4 cm et d’une épaisseur de 6 mm.

Comment installer un sol stratifié ? #

Etape 1 : #

Mesurez la pièce en mètres carrés afin de déterminer la quantité nécessaire de revêtement.

Etape 2 : #

Videz et nettoyez votre pièce autant que possible pour poser le parquet sur une surface propre, sèche et sans imperfections.

Etape 3 : #

Munissez-vous d’outils tels qu’un marteau, des gants, une équerre et un crayon.

Etape 4 : #

Posez au préalable la sous-couche choisie puis commencez à clipser les lames de sol stratifié en partant du mur le plus long de votre pièce.

L’entretien facile des sols stratifiés #

Ces revêtements sont très simples à entretenir. Vous pouvez passer régulièrement l’aspirateur en mode « parquet » pour éliminer la poussière et les particules de saleté. Pour nettoyer vos sols, il est recommandé d’utiliser un balai avec une lingette microfibre légèrement humide. Vous trouverez également de nombreux produits spécifiques aux sols stratifiés pour assurer leur propreté. Attention toutefois à ne pas trop mouiller vos lames ou utiliser des produits abrasifs.

Récapitulatif : le sol stratifié tendance à moins de 8€ le m² chez Brico Dépôt #

En choisissant ce type de revêtement chez Brico Dépôt, vous optez pour un sol résistant à l’humidité, facile d’installation et d’entretien, et qui s’adapte à tous les styles de décoration. De plus, avec son prix compétitif de 7,20€ le mètre carré, c’est la solution idéale pour rénover votre intérieur sans vous ruiner.

Brico Dépôt vous accompagne dans tous vos projets de décoration et de rénovation en vous proposant ce sol stratifié tendance à moins de 8€ le m², pour transformer votre habitat sans sacrifier votre budget. Alors n’hésitez plus et rendez-vous chez Brico Dépôt pour bénéficier de cette offre exceptionnelle !