Le remède de grand-mère incroyable pour booster la ponte de vos poules

L’importance d’une bonne alimentation pour booster la ponte de vos poules #

Un mélange parfait de blé, graines de tournesol, pois concassés, maïs et coquilles d’huître pilées est essentiel pour des poules pondeuses en bonne santé. En plus de cela, pour booster la ponte de vos poules, veillez à leur donner de l’espace pour se déplacer pendant la journée, afin qu’elles bénéficient de la lumière du jour, qui stimule les processus dans leur corps.

La gestion de la lumière pour maximiser la production d’oeufs #

La longueur du jour est étroitement liée à la production d’œufs. À mesure que les températures baissent, la production d’œufs diminue également. Pour contrer cet effet, assurez-vous que vos poules bénéficient d’autant de lumière naturelle que possible et ajustez leur environnement pour capturer la lumière, car cela équilibre et stimule le fonctionnement approprié de leur corps.

Les effets du stress sur la ponte des poules #

Un autre facteur important à prendre en compte pour booster la ponte de vos poules est de minimiser leur stress. Le stress peut soudainement interrompre la ponte des œufs, il est donc crucial de surveiller leur environnement pour éviter des températures trop froides ou trop chaudes, des relations tendues entre les poules, ou la présence de prédateurs. Les poules sont sensibles aux stimuli et peuvent être perturbées par des éléments apparemment mineurs.

À lire Des astuces de grand-mère pour créer des décorations de Noël 2023 uniques et éblouissantes

Un espace de nidification confortable pour encourager la ponte #

La propreté et le confort du nid jouent également un rôle essentiel pour booster la ponte de vos poules. Assurez-vous que le nid est propre, sec et spacieux, afin que la poule puisse s’y installer confortablement. Si le lieu est sombre et peu accueillant, il est fort probable que la poule ne soit pas motivée à pondre ses œufs là-bas, ou du moins pas aussi fréquemment qu’elle le pourrait.

L’âge, un facteur incontournable #

L’âge est également un facteur important à prendre en compte. Les poules commencent à perdre progressivement leur capacité à pondre des œufs lorsqu’elles atteignent l’âge de 3 ans. Si vous souhaitez continuer à avoir des œufs frais tous les jours, il est bon de renouveler votre poulailler régulièrement.

Le remède miracle : la consommation d’orties pour relancer la production #