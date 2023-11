Métamorphosez votre jardin avec ces 5 arbres à croissance ultra rapide

Optez pour des arbres à croissance ultra rapide ! Ils sont non seulement esthétiques et parfumés, mais certains donnent aussi de savoureux fruits. Voici 5 arbres qui vous feront gagner du temps tout en embellissant votre propriété.

Le hêtre : véritable symbole de l’automne #

Cet arbre à croissance ultra rapide captive les regards toute l’année grâce à ses feuilles ondulées qui prennent une belle teinte rougeâtre en automne et persistent sur l’arbre durant l’hiver. Le hêtre s’adapte à toutes les conditions et, sauf négligence, peut atteindre une hauteur de 40 mètres.

Eucalyptus : un jardin verdoyant au fil des saisons #

Bénéficiant d’une forte appréciation pour ses propriétés médicinales et aromatiques, cet arbre gardera un aspect frais et vert toute l’année. Sa taille adulte varie entre 6 et 30 mètres, apportant ainsi une véritable touche esthétique à votre espace vert.

Le néflier du Japon : pour allier fleurs odorantes et fruits délicats #

Si vous voulez un arbre aux fleurs parfumées ayant aussi des fruits, cet arbre à croissance ultra-rapide fera votre bonheur. En plus de son aspect exotique et de sa facilité d’entretien, il peut atteindre une hauteur adulte de 6 mètres.

Le saule : parfait pour les sols humides #

Cette variété est particulièrement intéressante lorsque votre terrain a une forte teneur en eau car le saule consomme beaucoup d’eau et aide également à assécher le terrain. De plus, ses feuilles peuvent être utilisées en vannerie grâce à leur résistance. Nul besoin d’avoir la main verte pour réussir sa culture ou sa propagation, c’est un arbre facile à multiplier par bouture.

D’autres arbres à croissance ultra rapide pour embellir encore davantage votre jardin #

S’il se trouve que vous avez déjà plusieurs espèces mentionnées précédemment dans votre jardin, d’autres options s’offrent à vous pour ajouter des touches différentes tout en conservant l’élan donné par ces arbres à croissance ultra-rapide. Voici quelques exemples :

Le troène de Chine (Ligustrum sinense) #

Cet arbre originaire d’Asie attire le regard avec ses petites fleurs blanches et odorantes persistant jusqu’en automne. Il peut atteindre une hauteur de 4 mètres en seulement quelques années et nécessite peu d’entretien. Ses baies noires sont néanmoins toxiques pour l’homme.

Le chêne rouge (Quercus rubra) #

Venant d’Amérique du Nord, cet arbre majestueux peut atteindre jusqu’à 30 mètres de hauteur en grandissant rapidement. Ses feuilles se parent également de rouges et d’oranges magnifiques durant l’automne, ajoutant ainsi une touche spectaculaire à votre jardin.

Le lilas (Syringa vulgaris) #

Cet arbuste à croissance ultra rapide peut atteindre 8 mètres de hauteur en quelques années seulement. Ses fleurs délicatement parfumées, allant du blanc au pourpre foncé, constituent un ornement incontestable pour votre jardin printanier.

En bref : opter pour des arbres à croissance ultra rapide pour un jardin rapidement transformé #

Pour réussir votre projet de jardin verdoyant et accueillant sans attendre des décennies, choisissez soigneusement des arbres à croissance ultra rapide. Ils apporteront non seulement un effet visuel immédiat et durable, mais aussi des plaisirs olfactifs et gustatifs avec certaines variétés. Ainsi, embellissez votre jardin tout en bénéficiant de leurs propriétés médicinales, décoratives ou fruitières selon les espèces.