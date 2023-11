Les tendances vestes et manteaux de cet hiver que tout le monde s’arrache

Les tendances vestes et manteaux se tournent vers des pièces intemporelles que l’on aime porter au fil des saisons. Voici un tour d’horizon des principales nouveautés dans ce domaine.

Le grand retour du cuir et du daim #

Exit les matelassés, les manteaux verts ou encore les fausses fourrures. Cette année, les tendances vestes et manteaux sont marquées par la résurgence de matériaux phares.

La veste bomber en cuir #

Affichant une hausse de 169% de recherches, la veste bomber en cuir effectue un retour remarqué grâce à son côté biker ultra-tendance. Un véritable must-have pour cette saison.

À lire Dites adieu aux odeurs de poubelle avec cette astuce simple mais efficace

Le manteau ou la veste en daim #

Aperçus lors des défilés Printemps-Été 2024, les manteaux et vestes en daim ont séduit nombre de célébrités adeptes du look années 70. Une tendance qui semble donc perdurer pour cet automne-hiver.

Le règne des coupes oversize #

Les dimensions XXL et les épaules structurées caractérisent les tendances vestes et manteaux de cette saison. Plusieurs créateurs ont d’ailleurs misé sur ces coupes pour leurs collections Automne-Hiver 2023-2024.

Le blazer oversize #

Symbole de l’élégance au masculin revue et corrigée, le blazer oversize est une pièce incontournable du dressing automnal. Un indispensable à acquérir sans hésiter.

Le long manteau noir #

Intemporel, le manteau noir s’allonge jusqu’à frôler le sol cette année. Synonyme d’élégance, il a conquis pas moins de 41% des créateurs lors des défilés de la Fashion Week Automne-Hiver 2023-2024.

À lire Cette veste tendance va envahir les rues cet hiver ! Découvrez laquelle

L’omniprésence des trenchs #

Déjà présents dans les collections de la saison passée, les trenchs en cuir reviennent en force pour cet automne-hiver, confirmant ainsi leur place parmi les tendances vestes et manteaux.

Le rouge : couleur vedette de la saison #

Les manteaux et vestes rouges sont également très prisés cette année, apportant un peu de peps à notre garde-robe automnale souvent trop sombre. On les porte en total look ou simplement pour rehausser une tenue plus neutre.

Le succès du scarf-coat #

La palme de l’originalité revient sans conteste au scarf-coat, hybride entre écharpe et manteau, dont les recherches ont augmenté de 218% cette année. Un véritable phénomène qui séduit déjà les fashionistas du monde entier.

Des styles variés pour affronter l’hiver #

Cette saison, il y en a pour tous les goûts : des matières nobles comme le cuir et le daim aux coupes oversize, sans oublier les couleurs vives ou encore les mélanges audacieux. Chacun y trouvera son style selon ses envies et sa personnalité.

À lire Castorama propose des sacs de pellets de qualité supérieure à un prix imbattable

Quelle tendance choisir ? #

Il n’y a pas de règle universelle pour choisir la pièce idéale. L’important est de sélectionner celle qui correspond à votre morphologie et votre style tout en restant à l’affût des tendances vestes et manteaux actuelles.

Comment accessoiriser ces tendances ? #

Pour un look réussi, il convient d’associer avec harmonie les différents éléments de votre tenue. Pensez par exemple à combiner un blazer oversize avec des chaussures à talons ou encore une jupe longue pour un rendu chic et contemporain.

En résumé, les tendances vestes et manteaux de cet automne-hiver 2023-2024 mettent à l’honneur des pièces simples et intemporelles qui sauront satisfaire les amateurs de mode à la recherche de looks créatifs et raffinés. N’attendez plus pour adopter ces tendances et vous composer des tenues à la fois stylées et confortables !