Pourquoi changer votre routine de soin de peau en hiver est crucial

Le froid arrive et avec lui, nos habitudes changent, notamment en matière d'alimentation et de vêtements.

Comprendre les besoins de la peau en hiver #

La saison froide n’épargne pas notre peau qui, elle aussi, demande un soin différent. En effet, durant l’automne et l’hiver, la barrière protectrice de la peau doit affronter le froid, parfois extrême, tout en continuant à faire face aux diverses agressions extérieures. Il faut donc adapter sa routine de soin de peau pour éviter que celle-ci ne devienne abîmée, sèche ou encore irritée.

Les signes indiquant qu’il est temps de changer de routine #

Si vous ressentez des tiraillements, si votre peau devient plus sèche dès qu’il fait un peu froid, c’est peut-être le moment de changer certains ingrédients cosmétiques ! En été, nous avons tendance à opter pour des textures légères ou des gels afin d’avoir un teint plus frais et moins brillant. Mais en hiver, il est nécessaire de penser à des textures baumes, hydratantes, crèmes riches ou huiles pour apporter plus de confort et de nutrition à la peau. On favorisera également certains actifs comme les céramides ou l’acide hyaluronique qui boosteront l’hydratation.

Astuces pour choisir les bons produits de soin en hiver #

Une lotion hydratante à la place du tonique matifiant #

Pour offrir à votre peau une hydratation supplémentaire, optez pour une lotion riche en huiles. Remplacez ainsi votre lotion matifiante par une essence hydratante comme l’Eau Extraordinaire Hydra-Repulpante de Melvita, qui combine les bienfaits des huiles de rose et de l’acide hyaluronique.

Un sérum renforçant la barrière cutanée #

Les sérums sont importants dans toute routine de soin de peau, grâce à leur forte concentration en actifs. Adoptez le soin Avocado Ceramide de Glow Recipe chez Sephora : un sérum efficace aux avocats et céramides défendant les parois de la barrière cutanée.

Une crème plus nourrissante pour la nuit #

Profitons du sommeil pour maximiser la nutrition de notre peau en adoptant une crème riche au rétinol et à l’acide hyaluronique tel que Soin Hydration Maximum Lissant Retinol Correxion de Roc.

Les gestes complémentaires pour une peau resplendissante en hiver #

En plus d’adapter la sélection de vos produits cosmétiques, quelques astuces peuvent aider votre peau à mieux affronter l’hiver. Exfoliez régulièrement celle-ci pour ôter les cellules mortes et favoriser la pénétration des soins. Pensez également à bien vous démaquiller pour éviter que votre peau ne s’asphyxie et privilégiez des nettoyants doux sans savon qui sont moins irritants qu’en été.

Ne pas négliger l’hydratation intérieure #

N’oubliez pas de boire assez d’eau ainsi que de consommer des aliments riches en oméga-3, comme les poissons gras ou les fruits à coque. Ils permettent de conserver une peau bien hydratée et souple.

Quand faut-il changer sa routine de soin de peau ? #

Chaque peau est unique et il n’existe pas de règle universelle pour savoir quand adapter sa routine de soin de peau. Soyez attentif aux réactions de celle-ci et n’hésitez pas à incorporer petit à petit des produits adaptés au froid. L’essentiel est de prendre soin de sa peau tout en respectant ses besoins spécifiques durant l’hiver.

En résumé, adopter une routine de soin de peau adaptée à la saison froide est essentiel pour préserver la santé et la beauté de notre épiderme. Ecoutez les signaux que vous envoie votre peau et donnez-lui ce dont elle a besoin pour se sentir bien et être prête à affronter l’hiver !