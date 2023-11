Une astuce de nettoyage révolutionnaire : votre hotte comme neuve avec ces produits naturels

L’importance du nettoyage régulier de votre hotte de cuisine #

L’une des pièces maîtresses à entretenir est sans aucun doute la hotte aspirante. En effet, pour qu’elle reste performante tout au long de la saison froide, il est primordial de la nettoyer correctement.

Cette astuce de nettoyage vous permettra d’y parvenir avec facilité et efficacité, grâce à l’utilisation de deux produits naturels que vous avez certainement déjà chez vous.

Les filtres : une étape cruciale pour le bon fonctionnement de votre hotte #

Pour éviter d’obstruer votre hotte, il est essentiel de vérifier régulièrement ses filtres. En effet, s’ils sont encrassés, ils empêcheront l’appareil d’aspirer correctement l’humidité, les odeurs et les graisses présentes dans votre cuisine.

Comment nettoyer vos filtres ? #

Tout d’abord, retirez-les de la hotte et placez-les dans un bac ou un évier préalablement bouché. Rincez ensuite les filtres à l’eau claire afin d’éliminer les résidus. Pour savoir comment procéder, référez-vous au manuel d’utilisation de votre hotte ou consultez le site Web de la marque.

Deux produits naturels pour une astuce de nettoyage rapide et efficace #

Une fois les filtres débarrassés des résidus, il est temps de passer à notre fameuse astuce de nettoyage. Cette dernière consiste à utiliser deux produits naturels très courants : le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude.

Les étapes à suivre : #

Dans un grand récipient, mélangez une part de vinaigre et une part d’eau chaude. Ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude pour chaque litre de liquide utilisé. Plongez vos filtres préalablement rincés dans ce mélange et laissez agir pendant au moins une heure (plus si les filtres sont particulièrement encrassés). Récupérez les filtres et rincez-les à l’eau claire. L’ensemble des graisses et impuretés devrait s’éliminer facilement grâce à la réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude. Laissez sécher vos filtres à l’air libre avant de les remettre en place dans votre hotte.

Quelques conseils supplémentaires pour un entretien optimal de votre hotte #

Pour prolonger la durée de vie de votre hotte aspirante et assurer son bon fonctionnement, voici quelques recommandations :

– Nettoyez régulièrement les autres parties de votre hotte (corps, conduit, moteur) à l’aide d’un chiffon humide et de liquide vaisselle.

– Changez ou nettoyez les filtres au moins tous les deux mois, en fonction de vos habitudes culinaires et du type de cuisson que vous privilégiez.

– Pour un entretien encore plus écologique, optez pour des filtres lavables en machine. Cela facilitera grandement leur nettoyage et limitera les déchets engendrés par les filtres jetables.

En résumé : une astuce de nettoyage économique et écologique à adopter sans hésitation ! #

Cette astuce de nettoyage à base de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude est non seulement efficace pour redonner une seconde jeunesse à votre hotte aspirante, mais elle présente également l’avantage d’être économique et respectueuse de l’environnement. Alors, n’hésitez plus et essayez-la dès aujourd’hui pour un résultat bluffant !