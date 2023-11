Économisez pour Noël : ce produit à acheter dès maintenant

Le trésor culinaire à ne pas manquer pour économiser en cette période festive #

Les coquilles Saint-Jacques sont souvent considérées comme un trésor culinaire, et elles représentent également une occasion en or pour économiser pour Noël. En effet, leur prix est généralement plus abordable avant que la demande n’explose durant les vacances.

Achetez maintenant, savourez plus tard #

Il est possible de conserver les coquilles Saint-Jacques dans votre congélateur sans sacrifier leur fraîcheur ni leur qualité. Ainsi, vous pouvez les acheter à des prix avantageux et les déguster ultérieurement. Depuis le 2 octobre, la pêche aux délicieuses noix de Saint-Jacques a recommencé, apportant avec elle la promesse de savoureuses recettes de fêtes à partager.

Beaucoup de produits frais seront disponibles sur les étals #

Les premières coquilles fraîches devraient bientôt briller sur les étals de marché, pour le plus grand plaisir de vos papilles. Garder un œil sur le début de la saison peut permettre de profiter d’une légère baisse des prix, d’autant plus que la quantité disponible sur le marché est conséquente cette année. À Saint-Brieuc, par exemple, la baie regorge de coquilles : on en compte 61 300 tonnes, soit 30% de plus qu’en 2022.

La pêche aux coquilles Saint-Jacques, une activité encadrée et responsable #

Près de 300 bateaux sont partis à la pêche aux précieux coquillages en Normandie, générant plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’industrie régionale. Il convient de souligner que la pêche aux coquilles est soumise à des règles strictes : quotas de pêche, taille minimale des prises et bien d’autres critères sont scrupuleusement contrôlés. En Normandie, la saison s’étend du début octobre à la fin mai.

Économisez pour Noël : surveillez les zones d’approvisionnement #

Tout au long de la saison, différentes zones de pêche ouvrent leurs portes aux pêcheurs. La baie de Seine représente un véritable Graal pour les amateurs de ces fruits de mer, puisqu’elle abrite le plus grand gisement européen avec pas moins de 70 000 tonnes de coquilles.

Faites des économies en préparant vos recettes de fêtes dès maintenant #

Pour savourer ce fameux coquillage vedette des menus de fin d’année, soyez attentif aux prix pratiqués actuellement avant qu’ils ne grimpent avec la hausse de la demande. Conserver la fraîcheur des coquilles en vue des festivités de fin d’année nécessite une astuce : les écaler et les étaler sur un plateau pour les congeler. Ainsi, vous économiserez du temps et de l’argent en commençant dès à présent à préparer vos mets préférés.

Économisez pour Noël grâce à la loi de l’offre et la demande #

Nul besoin d’attendre patiemment le retour des bateaux au port : durant la période de pointe actuelle, les coquilles Saint-Jacques seront facilement disponibles sur les marchés ou chez les poissonniers locaux. N’hésitez pas à anticiper pour profiter des bons plans et tirer profit de cette situation favorable.

Des recettes de fêtes pour ravir vos convives #

Que vous soyez adepte des plats raffinés ou que vous préfériez les mets plus rustiques, les coquilles Saint-Jacques se prêtent à de nombreuses recettes qui séduiront vos invités. N’attendez plus pour acheter ces délices marins et réaliser des économies pour Noël en planifiant votre menu, tout en explorant des saveurs sans pareil dans votre cuisine.