Cauchemar en cuisine : après l’émission, le restaurant de la candidate ferme ses portes

Philippe Etchebest était venu à Dunkerque pour aider Mélanie, une jeune mère de 26 ans qui avait repris un restaurant mexicain huit mois auparavant.

Ayant peur de faire fuir les habitués, Mélanie a préféré ne pas modifier l’établissement.

Elle a même gardé la chef Élodie, une cuisinière au caractère bien trempé de 37 ans qui officiait au restaurant depuis 14 ans.

À lire Pour les poêles à pellets, aucune pénurie de granulés de bois n’est prévue en France pour cet hiver

Mais depuis que Mélanie a pris les rênes du restaurant, tout semble aller mal : le chiffre d’affaires de l’établissement, qui fonctionnait très bien il y a quelques mois, a chuté de 50 %.

En conséquence de ces difficultés, les relations entre Mélanie et Élodie sont particulièrement tendues.

Dans une entrevue accordée au journal La Voix du Nord, Mélanie est revenue sur l’arrivée de Philippe Etchebest lors de la deuxième journée de tournage, alors que quelques clients étaient présents et que le stress était à son comble.

Mélanie confiait : « En fin de journée, j’étais passée par toutes les émotions : entre colère et épuisement. »

À lire La pièce de 2 euros qui peut valoir une fortune : jusqu’à 30 000 euros !

Au même journal, en parlant de cette expérience avec Philippe Etchebest, elle expliquait qu’elle avançait sereinement mais tenait tout de même à exprimer ses critiques envers M6 :

Il y a certainement eu trop d’écart entre le tournage en décembre 2018 et la diffusion en mai de cette année. Pendant ce laps de temps, les problèmes de trésorerie se sont accumulés et malgré un léger regain d’activité après l’émission, cela n’a pas suffi. On savait à quoi s’attendre.