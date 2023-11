Les meilleurs hivers de leur vie attendent ces 4 signes astrologiques #

Horoscope chinois : la semaine du 20 au 24 novembre 2023 #

En effet, du lundi 20 au vendredi 24 novembre 2023, quatre jours sont particulièrement marquants pour certains animaux astrologiques.

Les meilleures expériences de leur vie attendent ces 4 signes astrologiques.

Lundi 20 novembre : Le Cheval d’Eau apporte le feu et la passion #

Le lundi 20 novembre est placé sous le signe du Cheval d’Eau qui porte en lui une énergie maximale de Feu. Selon l’astrologie Chinoise, le Cheval, symbole de joie et d’enthousiasme, crée des conditions pour avancer librement avec ardeur.

Ce jour favorable aux personnes nées sous le signe du Cheval leur insuffle une belle énergie et favorise leurs accomplissements.

Mardi 21 novembre : La Chèvre d’Eau cultive l’équilibre et la pragmatisme #

Le mardi 21 novembre, c’est au tour de la Chèvre d’Eau de régner sur cette journée. Connue pour sa capacité à trouver un équilibre entre réalisme et rêverie, la Chèvre d’Eau réussit à surmonter ses limites en restant connectée à la réalité. Cet équilibre résonne particulièrement avec les personnes nées sous le signe de la Chèvre, qui profitent d’une journée pour s’épanouir et explorer de nouvelles voies.

Mercredi 22 novembre : Le Singe de Bois met l’accent sur l’essentiel #

Le mercredi 22 novembre est une journée placée sous le signe du Singe de Bois. Franchement et sans détours, le Singe sait se débarrasser du superflu pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Les natifs du signe du Singe bénéficient ainsi d’une journée favorable à la prise de décisions judicieuses et à la gestion des opportunités qui leur sont offertes.

Jeudi 23 novembre : Le Coq de Bois défend les droits et les limites #

Enfin, le jeudi 23 novembre, c’est le Coq de Bois qui prend les rênes de cette journée. Défenseur ardent des droits sous toutes leurs formes, le Coq de Bois s’impose en leader respecté, visionnaire et stratège. Il parvient à trier et prioriser les actions pour mener à bien ses projets. Les natifs du signe astrologique chinois du Coq seront dans de bonnes dispositions pour affirmer leur position et contribuer à un avenir meilleur.

Les meilleurs hivers de leur vie attendent ces 4 signes astrologiques #

La semaine du 20 au 24 novembre 2023 sera donc marquée par de belles opportunités pour les natifs du Cheval, de la Chèvre, du Singe et du Coq. Que ce soit en amour, au travail ou dans leur vie personnelle, ces 4 signes astrologiques vivront des moments forts et inoubliables durant cette période. Pour les autres animaux du zodiaque chinois, restez à l’écoute des présages et tendances entre le lundi 20 et vendredi 24 novembre 2023 afin de tirer le meilleur parti des énergies qui vous entourent.