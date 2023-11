Les trois moments clés où le risque de séparation atteint son apogée dans la vie de couple

La vie de couple connaît des hauts et des bas, mais certains moments sont particulièrement à risques pour la stabilité du couple. Le risque de séparation est à son apogée durant ces trois moments spécifiques de la vie de couple, notamment lors de la fin de la période de lune de miel, à des moments charnières dans la durée de la relation et lors de situations de stress.

La fin de la période de lune de miel #

Au début d’une relation amoureuse, tout semble parfait et idyllique. Cette phase, appelée période de lune de miel, dure généralement entre 6 mois et un an. Toutefois, avec le temps, le stress et les exigences de la vie quotidienne peuvent mettre un terme à cette période dorée et plonger le couple dans la réalité. Une étude publiée en 2022 révèle que la fin de la période de lune de miel est un moment propice aux séparations.

Parmi les périodes potentiellement difficiles, les vacances de fin d’année sont souvent une source de tensions et de stress. Entre organisation, repas familiaux, alcool et problèmes financiers, ces moments peuvent générer des conflits qui mettent à mal la relation.

À lire 10 signes du zodiaque vont voir leur vie sociale s’envoler

Des étapes importantes dans la durée de la relation #

Toute relation évolue avec le temps, comme le souligne Kim Polinder, conseillère conjugale, sur TikTok. Selon elle, c’est au bout de certaines années que les couples sont confrontés à différentes questions liées à leur relation :

– Au bout de 3 ans : certains couples se rendent compte qu’ils ne savent pas résoudre leurs conflits ;

– A la 7e année : ils s’interrogent sur leur stagnation et leur capacité à continuer à évoluer ensemble ;

– La 11e ou 12e année : le couple doit faire le bilan des efforts réalisés pour sortir de cette stagnation et renforcer les liens, ou bien envisager une séparation ;

– Après 15 ans : il arrive que certains couples oublient d’être amis et vivent comme colocataires, ce qui peut également entraîner une rupture.

Les situations de stress #

Dans la vie de couple, ce n’est pas tant la date précise que le contexte qui génère des tensions propices aux ruptures. Le risque de séparation est à son apogée durant ces trois moments spécifiques de la vie de couple, c’est-à-dire lorsque des situations stressantes provoquent angoisse, sentiments d’impuissance ou colère, et lorsque l’humeur devient difficile à réguler en raison de la fatigue ou de l’incompréhension.

Ainsi, pour préserver sa relation, il est important d’apprendre à gérer les conflits et les ressentiments passés. L’enjeu est d’identifier les situations potentiellement explosives et de les désamorcer avant qu’elles ne mènent à une séparation.

À lire 7 signes astrologiques vont faire un bond dans leur carrière très bientôt

En conclusion, être attentif à ces moments clés de la vie de couple permet de prendre conscience des difficultés qui peuvent surgir et ainsi de travailler main dans la main à renforcer la relation amoureuse. Le risque de séparation est à son apogée durant ces trois moments spécifiques de la vie de couple, mais avec une bonne communication, de la compréhension et des efforts partagés, il est possible de traverser ces périodes difficiles et de faire durer l’amour.