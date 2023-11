Constipation : un ingrédient miracle révélé par une kinésithérapeute

Les bienfaits du psyllium pour le système digestif #

Vous souffrez de constipation et cherchez une solution naturelle ? Mélanie Frey, une physiothérapeute renommée, partage un ingrédient secret aux multiples vertus pour combattre ce problème. Il s’agit du psyllium, également appelé ispaghul, une plante qui provient des régions désertiques d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud-Ouest. Vous pouvez facilement en trouver dans les rayons bio des supermarchés tels que Carrefour ou Leclerc.

Historique et usage traditionnel du psyllium #

Utilisé depuis des millénaires, notamment dans la médecine ayurvédique, le psyllium est reconnu pour ses propriétés laxatives douces. C’est l’enveloppe de la graine de cette plante qui nous intéresse ici.

Le mucilage : un allié contre la constipation #

Cette enveloppe contient une substance appelée mucilage. C’est cette dernière qui confère au psyllium ses vertus pour notre système digestif : elle a des effets laxatifs, apaisants et cicatrisants sur celui-ci. En effet, lorsque vous consommez du psyllium, son mucilage gonfle au contact de l’eau et forme un gel épais qui lubrifie les parois intestinales, calme l’inflammation et les irritations, tout en favorisant la péristaltisme (les mouvements intestinaux).

À lire Face à un chien menaçant : trois gestes essentiels pour se protéger d’une attaque

Le choix entre le psyllium brun ou blond #

Lorsque vous achetez du psyllium dans un magasin bio ou supermarché, vous rencontrerez deux types : le psyllium brun et le psyllium blond. Bien que tous les deux soient efficaces pour lutter contre la constipation, le psyllium blond est plus intéressant car il contient 30% de mucilage, tandis que le psyllium brun n’en comporte que 10 à 12%. Ainsi, puisqu’il est plus riche en mucilage, le psyllium blond est souvent préféré.

Comment utiliser le psyllium pour soulager la constipation ? #

D’après Mélanie Frey, la meilleure façon d’utiliser le psyllium pour atténuer la constipation est de le consommer en vrac. Elle conseille de commencer par une cuillère à café par jour durant les repas au cours de la première semaine pour observer son effet sur votre transit. En cas de besoin, vous pouvez légèrement augmenter la dose jusqu’à obtenir des résultats satisfaisants.

Une alternative sans gluten pour vos préparations culinaires #

De plus, cette kinésithérapeute souligne que le psyllium est exempt de gluten. Vous pouvez ainsi l’intégrer à vos recettes de pains et pâtisseries sans craindre d’allergies ou d’intolérances. Il aura même un effet levant sur la pâte, ce qui permet d’obtenir un résultat plus aéré et moelleux.

Transit : une kinésithérapeute révèle l’ingrédient naturel qui atténue la constipation #

En somme, Mélanie Frey, grâce à ses connaissances en physiothérapie, met en lumière les nombreux bienfaits du psyllium pour notre transit intestinal. Elle souligne également qu’il s’agit d’un aliment facilement accessible dans les supermarchés et magasins bio, ainsi que d’une solution sans gluten pour ceux qui cherchent des alternatives à intégrer dans leur cuisine au quotidien. N’hésitez donc pas à adopter le psyllium si vous souffrez de constipation ou tout simplement pour améliorer votre confort digestif !

À lire DoggyHut, une solution innovante pour les chiens âgés souffrant d’arthrite