Domptez votre glycémie : 3 astuces d’une biochimiste pour réduire le pic de sucre dans le sang après les repas

La consommation excessive de sucre est souvent à l’origine de nombreux troubles tels que la fatigue, les fringales et une baisse d’énergie. Pour mieux gérer ces problèmes, il faut adapter notre alimentation et adopter de meilleures habitudes. Dans cet article, nous allons vous montrer comment faire grâce aux conseils d’une experte en la matière, la biochimiste Jessie Inchauspé.

Savoir doser les aliments à index glycémique élevé #

Pour limiter le pic de glycémie après les repas, il est crucial de privilégier les aliments à faible index glycémique (IG). Les aliments à IG élevé sont ceux qui sont rapidement décomposés par l’organisme, provoquant ainsi une montée rapide de la glycémie. Parmi ces aliments, on retrouve notamment les produits raffinés tels que la farine blanche, le riz blanc ou encore les pâtisseries. A contrario, les aliments à IG bas sont ceux qui ont un impact moindre sur la glycémie et permettent donc une meilleure gestion des levels du sucre dans le sang. Il s’agit principalement des fruits et légumes frais, des légumineuses et des céréales complètes.

Conseils d’une biochimiste pour limiter le pic de glycémie post-repas : découvrez 3 astuces liées à l’index glycémique. #

La biochimiste Jessie Inchauspé, référence en matière de glycémie qui a écrit le livre à succès « Faites votre glucose révolution », nous dévoile ses astuces pour mieux gérer notre taux de sucre sanguin après les repas :

Astuce n°1 : Privilégiez une collation salée le matin #

S’autoriser une collation peu sucrée et riche en protéines durant la matinée permettrait d’éviter un pic de glycémie important lors du déjeuner. En effet, cela préparerait le corps à absorber moins vite les glucides contenus dans les aliments. Pour ce faire, pourquoi ne pas opter pour quelques amandes ou noix de cajou ?

Astuce n°2 : Utilisez du vinaigre pour diminuer l’impact glycémique des aliments #

Ce condiment acide est reconnu depuis longtemps pour ses bienfaits sur la santé et notamment sur la réduction de l’IG des aliments. Diluez simplement une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre avec 150 ml d’eau afin de limiter leur impact glycémique. Vous pouvez ainsi profiter d’un effet stabilisant sur votre taux de sucre sanguin tout au long de la journée.

Astuce n°3 : Pratiquez une activité physique légère juste après le repas #

Pour contrôler votre glycémie postprandiale, pensez à réaliser quelques exercices physiques simples après avoir mangé. Assis sur votre chaise de bureau, levez vos talons du sol en contractant vos mollets pendant une dizaine de minutes. Cela permet non seulement d’améliorer la circulation sanguine dans les jambes, mais aussi de faciliter l’absorption des glucides par les muscles et ainsi réduire le pic glycémique.

Adopter ces trois astuces au quotidien peut vous aider à réguler efficacement votre taux de sucre sanguin tout en évitant les fringales et une baisse d’énergie. Bien évidemment, cela ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée et la pratique régulière d’une activité physique. Il est important de consulter un professionnel de santé avant de mettre en place toute nouvelle stratégie pour gérer sa glycémie. Chacun étant différent, il saura vous orienter vers les solutions adaptées à votre profil.

