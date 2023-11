L’éducation d’un enfant passe souvent le respect des règles, valeurs, l’importance de réussite scolaire, ou encore les simples valeurs morales d’usage tels qu’apprendre à dire « bonjour », « merci » et « s’il vous plaît ».

Cependant, réussir dans ces domaines ne garantit pas forcément bonheur et épanouissement.

Éviter la surconsommation et miser sur les expériences en famille #

Selon Eva Moskowitz, conseillère d’État aux États-Unis et fondatrice d’une académie éducative, il existe deux concepts essentiels pour assurer le bonheur d’un enfant qui deviendra un adulte épanoui : apprendre que consommer n’apporte pas le bonheur, et privilégier les expériences plutôt que les possessions matérielles.

Notre société actuelle incite à la surconsommation, toujours plus d’objets pour remplacer ce qui ne fait plus envie ou afin suivre une mode.

Le besoin d’avoir constamment quelque chose de nouveau nuit au véritable bonheur selon Moskowitz. Il faudrait enseigner ces deux concepts essentiels aux enfants pour leur bonheur. Les parents doivent montrer l’exemple en pratiquant eux-mêmes des activités utiles et agréables en famille comme les sorties en vélo, les jeux de société ou la préparation d’un bon repas. Laisser également l’enfant s’ennuyer par moment.

Les expériences familiales et culturelles : une source de plaisir

Il faudrait enseigner ces deux concepts essentiels aux enfants pour leur bonheur afin qu’ils comprennent que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles inutiles, mais plutôt dans les moments partagés avec les êtres chers lors d’activités intéressantes. La richesse ne garantit pas le bonheur en soi, c’est pourquoi il est important de sensibiliser nos jeunes à investir leur temps dans des activités enrichissantes à partager ensemble.

Éducation au bonheur par les activités culturelles #

Ces notions peuvent être transmises dès le plus jeune âge à travers des activités ludiques et éducatives telles que les visites de musées, la découverte du cinéma ou encore les spectacles de théâtre. Faire participer toute la famille est primordial pour insuffler cette joie de vivre, et ainsi aider les enfants à bien grandir.

Ces sorts auprès d’amis ou cousins rallient tout le monde autour de la même expérience.

La pratique d’activités culturelles en famille contribue à stimuler la conversation et l’échange d’idées entre les membres de la famille. Il faudrait enseigner ces deux concepts essentiels aux enfants pour leur bonheur. Les parents doivent faire preuve de créativité et d’imagination pour réaliser des sorties originales, variées et divertissantes.

Un cercle vertueux #

En habituant les enfants dès leur plus jeune âge à ce type de divertissement, ils auront plus de chances d’être heureux et épanouis dans leur vie future en tant qu’adultes. Privilégier les expériences plutôt que les possessions matérielles permet également aux parents de combattre l’ennui, la routine et le stress du quotidien.

Il est essentiel d’inculquer ces valeurs dès le début de la vie des enfants pour qu’ils deviennent des adultes bienveillants et heureux. En enseignant le bonheur via des activités enrichissantes et conviviales, nous contribuons à construire un avenir meilleur pour nos jeunes et pour la société tout entière.