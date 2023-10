Santé en crise, médicaments en manque, la pénurie persiste

Pénuries de médicaments : comment les pharmacies font face #

Le Ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, tente de rassurer, mais les difficultés d’approvisionnement persistent. Chaque jour, des pharmaciens se retrouvent à devoir préparer eux-mêmes plusieurs centaines de capsules d’amoxicilline, parfois même en étant à court. La situation est loin d’être idéale, et l’accès aux médicaments reste tendu. Fabien Bruno, responsable de la pharmacie préparatoire Delpech, confirme qu’il y a « clairement un problème d’offre et de demande », surtout depuis que le port du masque n’est plus systématiquement appliqué.

Les mesures prises par les autorités pour pallier à ces pénuries #

Face à cette crise, les autorités ont mis en place certaines mesures afin de limiter les conséquences de ces pénuries sur la population. Selon Christelle Ratignier-Carbonneil, Directrice générale de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé), en cas de tension dans l’approvisionnement, elle bloque automatiquement toutes les exportations et examine les possibilités d’importation de médicaments. Elle s’exprimait ainsi récemment sur les ondes de Franceinfo, apportant quelques précisions sur les actions menées par son agence pour assurer la prise en charge des patients français.

L’adaptation des pharmaciens : une solution temporaire ? #

Dans l’intervalle, ce sont les pharmaciens qui font preuve d’une grande adaptabilité dans leur pratique quotidienne, préparant eux-mêmes ces capsules d’amoxicilline pour pallier le manque. Le témoignage de cette pharmacienne des Deux-Sèvres est éloquent : « J’ai fait une série de 300 aujourd’hui en 250 mg parce que les pharmacies ont encore du stock, mais ça ne durera pas ». On peut donc se demander si cette solution, bien qu’ingénieuse et démontrant toute la compétence professionnelle de ces professionnels de santé, sera suffisante à long terme.

Les causes de ces pénuries et leurs conséquences sur la population #

Le phénomène de pénurie de médicaments n’est pas nouveau. Les raisons sont multiples : dérégulation des marchés, concentration des sites de production, pratiques de certains laboratoires, etc. Ces pénuries peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des patients lorsque celles-ci concernent des médicaments vitaux ou sans alternative thérapeutique.

La recherche de solutions pérennes pour garantir l’accès aux soins #

Il est dès lors primordial d’identifier et de mettre en place des mesures permettant d’assurer de manière durable l’approvisionnement en médicaments nécessaires au traitement des pathologies rencontrées par la population. Les pharmacien(ne)s, les laboratoires et les autorités compétentes doivent collaborer pour développer des alternatives efficaces aux pratiques actuelles. La santé en crise et la pénurie de médicaments sont un défi majeur pour notre système de santé et une préoccupation importante pour les citoyens français.

Le chemin vers d’une collaboration renforcée entre toutes les parties prenantes #

Pour résoudre cette problématique complexe, il est essentiel que tous les acteurs du secteur s’unissent et travaillent ensemble.érations durables permettant de garantir un accès équitable à tous les médicaments nécessaires au bien-être de la population. Il ne faut pas oublier que approvisionner les pharmacies avec les médicaments dont elles ont besoin et assurer le bon fonctionnement de leur mission quotidienne revêtent un caractère vital pour les Français.

Devant ce constat sans appel, le gouvernement entend réagir et mettre en œuvre des mesures concrètes de manière durable. Un plan national de prévention contre les ruptures d’approvisionnement, rendu public par le Ministre de la Santé himself, traduit ainsi la détermination des autorités locales à lutter efficacement contre ces pénuries persistantes qui touchent chaque jour cacun de nos compatriotes.

