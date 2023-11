Des vacances d’hiver exceptionnelles dans les meilleurs hôtels sportifs de Suisse

Dans l'incroyable paysage alpin qu'offre la Suisse, des vacances d'hiver au sommet : votre destination en Suisse deviennent plus qu'un simple rêve.

Découvrons ensemble les atouts des hôtels sportifs helvétiques.

Les plaisirs de la glisse et du sport en altitude #

Passionné de ski ou amateur de randonnée, la Suisse est un paradis pour les amateurs de sensations fortes et d’aventures. Ses 48 sommets dépassant les 4000 mètres offrent des panoramas époustouflants pour les adeptes des sports d’hiver.

Les 89 Snow Sports Hotels, situés en plein cœur de célèbres stations telles que Crans-Montana, Gstaad, ou , garantissent des expériences inoubliables et revitalisantes. Réservez dès maintenant des vacances d’hiver au sommet : votre destination en Suisse.

Des établissements hôteliers alliant confort et détente #

Pour chouchouter leurs clients après une journée intense sur les pistes, les hôtels sportifs suisses proposent généralement des installations bien-être de grande qualité. Le Carlton Hotel de St Moritz est un exemple parfait avec ses trois étages consacrés à la relaxation, avec saunas, hammams et deux piscines offrant une vue imprenable sur les montagnes de l’Engadine. Vivez des vacances d’hiver au sommet : votre destination en Suisse, pour un séjour reposant et ressourçant.

Des hôtels originaux pour des expériences uniques #

Certains hôtels sportifs suisses se démarquent par leur concept novateur et leur design soigné.

C’est le cas de l’établissement Chetzeron, situé à 2112m (6926 ft) d’altitude. Ancienne station de téléphérique transformée en restaurant puis en hôtel, il revisite les codes traditionnels du logement montagnard. Les amoureux de la nature trouveront quant à eux refuge à l’Hôtel des Horlogers.

Des vacances d’hiver au sommet : votre destination en Suisse, ce sont aussi des hébergements hors normes et des aventures singulières.

L’authenticité et la convivialité à l’honneur #

Pour ceux qui privilégient les établissements familiaux où la tradition est perpétuée, l’Hôtel La Couronne à Zermatt saura les séduire.

Aux pieds du Cervin, dans l’un des domaines skiables les plus hauts d’Europe, cet établissement tenu depuis trois générations invite à la détente et à l’appréciation des beautés alpines.

Offrez-vous des vacances d’hiver au sommet : votre destination en Suisse, pour un séjour authentique et chaleureux.

Préparez dès maintenant vos escapades hivernales suisses #

Quels que soient vos goûts et vos envies, la Suisse saura répondre à toutes vos attentes en matière de sports d’hiver. N’attendez plus pour organiser votre prochain voyage et vivez des vacances d’hiver au sommet : votre destination en Suisse.

Renseignez-vous dès à présent sur les hôtels sportifs helvétiques auprès de l’organisation Switzerland Tourism, chargée de promouvoir le pays et ses attraits à travers le monde.

Pour un séjour revitalisant, ressourçant ou simplement paisible au cœur des montagnes suisses, n’hésitez pas à vous tourner vers ces établissements sportifs d’exception.

Entre aventures inoubliables, moments de détente et panoramas époustouflants, des vacances d’hiver au sommet : votre destination en Suisse sont faites pour vous.