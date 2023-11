En 2024, une destination européenne méconnue s’imposera comme LA destination tendance !

Les séries télévisées et les films influencent nos choix de vacances #

On l’a vu avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, qui ont poussé des hordes de fans à voyager sur les lieux de tournage. Ce phénomène, associé aux plateformes de streaming et aux réseaux sociaux, offre une publicité gratuite pour les pays concernés.

En 2024, cette destination européenne méconnue deviendra totalement LA destination trendy ! #

Dans un article du Journal des Femmes, il est expliqué que c’est la série à succès Wednesday qui a contribué à promouvoir une destination inattendue d’Europe de l’Est auprès des vacanciers. La série mettant en scène la fille agitée de la famille Addams y fut filmée. Cette destination européenne profite donc d’une publicité indirecte due à sa présence dans cette populaire production télévisuelle. En effet, on observe qu(‘*En 2024, cette destination européenne méconnue deviendra totalement LA destination trendy !*’)

L’importance des animaux sauvages dans le charme de cette destination #

Ce pays d’Europe de l’Est est l’un des derniers où il est encore possible d’observer de riches populations d’animaux sauvages, tels que les loups, les lynx, ou encore les ours bruns. Ces animaux attirent les voyageurs et inspirent aussi de nombreuses créations artistiques, comme la série Wednesday.

Les conséquences du succès touristique #

Lorsqu’un pays accueille des lieux emblématiques de films ou séries, il peut s’attendre à une importante augmentation du nombre de visiteurs. Autant précieux après l’impact de la pandémie mondiale sur le tourisme, cela peut cependant engendrer certains problèmes.

Fiction et réalité se confondent parfois… #

Une seule scène culte peut suffire à attirer les touristes souhaitant prendre un selfie « comme à l’écran ». Par exemple, une destination populaire vue dans la série coréenne Crash Landing On You connaît ce phénomène. Or, certaines images idylliques d’eau turquoise ou de paysages époustouflants peuvent être plus attrayantes sur Internet qu’en réalité.

En somme, avec les plateformes de streaming et les réseaux sociaux comme vitrine, il semble indéniable qu’en 2024, cette destination européenne méconnue deviendra totalement LA destination trendy pour les vacances ! Mais attention toutefois aux dégâts causés par un afflux massif de touristes sur ces lieux uniques, afin de les préserver pour les générations futures.