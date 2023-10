En Bretagne, malgré le dynamisme économique, le secteur santé manque de mains

Des difficultés de recrutement persistantes dans la région #

Selon un baromètre publié fin septembre par Opco santé, l’organisme chargé de la formation professionnelle du secteur, pas moins de 69% des établissements privés de la région disent faire face à des difficultés de recrutement. Près des deux tiers des établissements concernés, selon Opco santé, rencontrent des problèmes de recrutement plus prononcés en Bretagne qu’au niveau national. D’après Sébastien Boscher, délégué territorial d’Opco santé Bretagne, la région compte 2 295 postes à pourvoir, avec de forts besoins dans les trois piliers du secteur privé : les fonctions de soins de santé, de soutien social et pédagogique.

Un manque criant de main-d’œuvre malgré le dynamisme économique #

En Bretagne, le secteur santé souffre donc d’un manque de main-d’œuvre alors même que la région est réputée pour son dynamisme économique. Cette situation s’explique notamment par la concurrence accrue entre les établissements pour attirer les meilleurs talents. Par ailleurs, certaines professions ne trouvent tout simplement pas preneurs auprès des candidats, qui privilégient d’autres types de métiers et de parcours professionnels.

Un enjeu majeur pour les établissements de santé bretons #

Face à ces difficultés de recrutement, les établissements de santé privés et publics ont tout intérêt à adapter leurs offres aux attentes des candidats. Cela passe notamment par une présentation attractive des métiers du soin et du paramédical, ainsi que par une politique salariale incitative. Il est également crucial de proposer des parcours d’évolution professionnelle qui permettent aux employés de développer leurs compétences tout au long de leur carrière.

La formation au cœur de la stratégie de recrutement #

Pour pallier cette pénurie de main-d’œuvre, il est essentiel de miser sur la formation professionnelle et l’apprentissage. Les filières du secteur santé doivent en effet former davantage de travailleurs pour répondre aux besoins croissants des établissements bretons. Le développement de partenariats entre les organismes de formation et les structures médicales ou médico-sociales semble être une option prometteuse pour assurer un flux régulier et adapté de diplômés prêts à intégrer le marché du travail local.

Des nouvelles initiatives pour relever le défi #

Devant ce constat, plusieurs initiatives ont vu le jour pour tenter de résoudre cette crise de recrutement. Ainsi, certains établissements privés mettent en place des actions innovantes pour attirer et fidéliser les talents. Par exemple, des structures proposent des projets tournés vers l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’épanouissement personnel des salariés.

Les acteurs publics s’engagent également #

Les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer pour favoriser le recrutement dans le secteur santé. Des dispositifs de soutien et de financement dédiés aux employeurs peuvent par exemple être mis en place afin d’encourager la création de postes et l’embauche de nouveaux professionnels. Un effort concerté des différents acteurs du territoire est donc nécessaire pour résoudre ces problèmes majeurs.

En conclusion, la situation du secteur santé en Bretagne illustre les défis que doivent relever les établissements privés et publics pour attirer et retenir les talents dont ils ont besoin. Face à cette pénurie de main-d’œuvre, il est primordial de repenser les parcours professionnels et la formation, mais également de mettre en œuvre des politiques incitatives et innovantes pour garantir une offre de soins de qualité dans la région.

