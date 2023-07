Flavour Power : comment sont conçus les arômes des e-liquides ?

Depuis sa commercialisation, la vape a su accompagner nombre de fumeurs dans leur lutte contre le tabac. Aujourd’hui, cet acteur majeur de l’arrêt du tabac est une des solutions les plus efficaces disponibles sur le marché. Visant à aider les fumeurs à réduire leur consommation de tabac en douceur, la vape offre également une variété de goûts et de saveurs aux consommateurs à travers les multiples e-liquides commercialisés. Afin d’accompagner les vapoteurs débutants, Vapoter a interrogé Flavour Power, l’un des plus grands créateurs de e-liquides en France. Grâce aux informations récoltées, nous pouvons alors vous en dire davantage sur la composition et la création des e-liquides avant que ceux-ci soient commercialisés.

Flavour Power : une marque prônant l’authenticité à travers les arômes de ses e-liquides

Avant de créer sa filiale Flavour Power, l’entreprise Auvergne-Phyto était spécialisée dans la conception d’arômes alimentaires pour l’industrie agroalimentaire. En 2012, la société fut alors sollicitée par la Chine afin de concevoir et de fabriquer des arômes pour e-liquides. C’est en 2014 que Flavour Power a vu le jour et est devenue un concepteur majeur de e-liquides. Bien que la marque Flavour Power soit principalement associée à l’industrie alimentaire, elle a pu rapidement se faire une place dans l’univers de la vape grâce à ses connaissances en arômes et en saveurs, qui lui ont permis de concevoir des e-liquides uniques. Afin de créer des saveurs ainsi que des parfums reconnaissables entre tous, Flavour Power se sert d’arômes et extraits naturels et synthétiques.

Des arômes alimentaires transformés en arômes de e-liquides

Étant experts dans la conception d’arômes alimentaires, les fabricants de Flavour Power favorisent l’utilisation d’arômes conçus spécifiquement pour les e-liquides afin de préserver la santé des consommateurs en leur offrant des produits de qualité. Néanmoins, il peut parfois arriver que certains arômes alimentaires puissent être utilisés pour la vape. Pour que cela soit possible, il est nécessaire que les ingrédients dont ils sont composés soient tous adaptés à l’inhalation.

En effet, si un arôme alimentaire comprend de l’huile, il ne pourra pas être utilisé pour la conception d’un e-liquide car l’huile pourrait provoquer des difficultés respiratoires chez le consommateur. D’autres distinctions peuvent également être évoquées entre les arômes alimentaires et les arômes de e-liquides. Lorsque les arômes alimentaires sont fabriqués, il est essentiel de vérifier que ceux-ci sont solubles dans l’eau et dans l’huile alors que, de leur côté, les arômes de e-liquides devront être solubles dans la glycérine végétale (VG) et le propylène glycol (PG).

Flavour Power : le processus de création d’un arôme

Créer un arôme de e-liquides nécessite de suivre et analyser les tendances du marché ainsi que les préférences des consommateurs afin de répondre à leurs attentes. Une fois que les aromaticiens de Flavour Power sont en possession de toutes les informations dont ils ont besoin, ils se chargent alors de développer un nouveau concept d’arôme afin de concevoir une saveur ou un parfum naturel unique. Grâce à des huiles essentielles, des extraits naturels et des composés aromatiques synthétiques, ils disposeront alors de tous les ingrédients nécessaires pour commencer à faire des mélanges en vue d’obtenir la saveur désirée. Généralement, ce processus peut être plutôt long puisqu’il nécessite de réaliser plusieurs essais avant de trouver la bonne combinaison d’ingrédients.

Une fois que les spécialistes des arômes ont réussi à développer un nouvel arôme, celui-ci sera soumis à des tests et évaluations internes afin de vérifier qu’il répond aux exigences en termes de qualité, de saveur et de sécurité. Pour améliorer l’arôme avant sa commercialisation, les aromaticiens peuvent parfois demander l’avis des consommateurs dans le but de réaliser quelques ajustements sur leurs produits. En parallèle de la création de l’arôme, les aromaticiens s’assurent également de suivre un processus de sécurité qui tend à vérifier la composition, la sécurité, la propreté et la traçabilité du produit. En effet, un e-liquide sain doit respecter les restrictions de la TPD sur la composition des e-liquides, l’étiquetage ou encore les avertissements sanitaires.