Coca-Cola : Le Mystère du Goût Supérieur en Bouteille de Verre Dévoilé!

Qu’est-ce qui rend le Coca en bouteille de verre si spécial?

Les adeptes de Coca-Cola le diront sans hésiter : boire ce soda iconique à partir d’une bouteille en verre a quelque chose de magique. Il semble avoir un goût différent, un goût meilleur. Cette préférence n’est pas uniquement une question d’esthétique ou de nostalgie, mais semble avoir des bases scientifiques. Allons au fond des choses pour comprendre ce phénomène.

Un Goût Plus Précieux

Comme Mathilde, une étudiante parisienne de 21 ans, de nombreux consommateurs de Coca-Cola ne peuvent résister à l’appel de la bouteille de verre lorsqu’ils s’installent en terrasse, en particulier en été. Selon Fanny Happiette, directrice du marketing chez Coca-Cola France, la demande de boissons Coca-Cola peut augmenter de plus de 50 % pendant les mois d’été.

Ces consommateurs ne se laissent pas uniquement séduire par le charme rétro des bouteilles en verre. Le Coca-Cola en bouteille de verre semble avoir un goût différent, plus attrayant, même si la recette secrète du soda reste la même, quel que soit le conditionnement.

L’Influence des Emballages sur le Goût

Malgré le succès du Coca en bouteille de verre auprès des consommateurs, le soda est principalement vendu en canettes (56 %) et en bouteilles en plastique (28 %) en France. Le verre ne représente que 8 % de la distribution. Mais cette préférence pour le verre ne doit pas être ignorée. En fait, le type d’emballage joue un rôle crucial dans la perception gustative d’une boisson.

Voici quelques raisons clés pour lesquelles le conditionnement en verre semble donner un meilleur goût au Coca-Cola:

Inertie du verre: Contrairement au plastique ou à l’aluminium, le verre est un matériau inerte. Il n’interagit pas avec la boisson qu’il contient, évitant ainsi tout changement de saveur. Absorption et migration des arômes: Les arômes du Coca-Cola peuvent être absorbés par l’emballage en plastique ou en aluminium. Ce phénomène, connu sous le nom de migration, peut affecter le goût du soda. Impact du bouchon: Le bouchon est la partie la plus sensible de l’emballage. C’est là que se produit la majorité de l’absorption et de la migration, ce qui peut modifier le goût du Coca.

Coca en bouteille de verre : le choix écologique

Le choix du verre n’est pas seulement une question de goût. Avec environ 15 tonnes de plastique rejetées à la mer chaque minute, opter pour le verre est également un geste écologique. Même si Coca-Cola n’a pas confirmé les chiffres de distribution par type de contenant, la firme a indiqué avoir mis en circulation 160 millions de bouteilles de verre en 2022.

En définitive, le Coca en bouteille de verre offre une expérience gustative unique, qui semble être appréciée par de nombreux consommateurs. Et avec l’avantage supplémentaire d’être plus respectueux de l’environnement, ce choix est une véritable victoire. Alors la prochaine fois que vous aurez envie d’un Coca, pourquoi ne pas choisir une bouteille de verre et vous faire votre propre opinion?