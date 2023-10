Été indien, double tranchant: Précautions à prendre pour éviter la maladie

L'été indien est souvent synonyme de douceur et bien-être pour beaucoup. Les robes, t-shirts et shorts sont encore de sortie pour profiter des températures agréables de fin de saison.

Précautions à prendre durant l’été indien pour éviter la maladie. Cependant, ces conditions météorologiques peuvent avoir un double tranchant sur notre santé si nous ne prenons pas certaines précautions. Voici quelques conseils pour éviter les désagréments liés aux contrastes de température et aux risques encourus lors de fortes chaleurs.

Comment bien gérer les contraintes thermiques au travail ? #

Tout d’abord, il est important de ventiler correctement le lieu de travail en début de matinée pour maintenir une température agréable tout au long de la journée. Cela permettra de réduire les écarts de température entre l’intérieur et l’extérieur, et de réguler la chaleur ambiante sans avoir besoin d’allumer la climatisation.

Éviter autant que possible l’utilisation de l’air conditionné pendant les heures de bureau permet de préserver la santé de vos collaborateurs et d’éviter les chocs thermiques à la sortie du travail. En effet, un changement brusque de température peut causer des problèmes de santé, notamment des maux de tête, des nausées ou des troubles circulatoires.

Tenir compte des spécificités de chaque profession #

Pour ceux qui travaillent en extérieur, il est essentiel de ne pas négliger les conseils liés aux fortes chaleurs, même si elles sont moins intenses qu’en plein été. Il est primordial de continuer à couvrir sa tête, de s’hydrater régulièrement et de prendre des pauses à l’ombre de manière fréquente.

Comme le rappelle l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), les températures élevées représentent un risque pour les travailleurs : au-delà de 30°C pour une activité sédentaire et 28°C pour un travail physiquement exigeant. Dans ce contexte, il convient d’être particulièrement attentif à la gestion de la chaleur et des contrastes thermiques, aussi bien dans le choix des équipements que des horaires de travail.

Profiter des baignades tout en se préservant du froid #

Pour ceux qui vivent en bord de mer et qui ont la chance de pouvoir profiter d’une baignade après une journée de travail, quelques précautions s’imposent. Si l’eau est encore bonne, le vent léger peut vous surprendre à la sortie de la baignade et affecter vos poumons dès le lendemain.

Afin de mieux résister aux écarts de température, pensez à bien vous sécher après la baignade et à enfiler des vêtements chauds pour protéger votre corps du froid. Une boisson chaude pourra également aider à réchauffer l’organisme et éviter les maux de gorge ou les douleurs articulaires liées au froid.

Bien s’équiper face aux courants d’air #

Lors des moments où vous êtes exposés au vent, il est préférable de porter une veste ou un coupe-vent adapté à la saison afin de limiter les sensations désagréables dues au froid. De même, n’hésitez pas à choisir des habits plus couvrants pour vos activités en plein air et lors des déplacements en vélo ou à pied.

Les gestes simples pour prendre soin de sa santé durant l’été indien #

Même si l’été indien est synonyme de douceur, certaines périodes peuvent être propices aux maladies et aux maux saisonniers. Il est donc important de renforcer son système immunitaire en adoptant quelques gestes simples au quotidien : consommer des aliments riches en vitamines et minéraux, boire suffisamment d’eau et pratiquer une activité physique régulière.

Dormir suffisamment est également essentiel pour permettre à l’organisme de récupérer et de faire face aux agressions extérieures. Enfin, n’oubliez pas de vous protéger du soleil lors des journées ensoleillées : crème solaire, lunettes de soleil et chapeau sont autant d’alliés pour préserver votre peau et vos yeux des méfaits des rayons UV.

En résumé, profiter de l’été indien tout en préservant sa santé nécessite d’adopter certaines précautions et d’être attentif aux variations de température. En suivant ces conseils, vous pourrez savourer les derniers instants de l’été en toute sérénité et éviter les désagréments liés à cette période de transition vers l’automne.

