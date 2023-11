Bicarbonate pour moquettes : rafraîchissez-les naturellement

Les fibres des tapis et moquettes sont souvent un piège pour la saleté et les bactéries, d’autant plus que le nettoyage à l’eau est généralement proscrit. Néanmoins, avec quelques astuces et un entretien régulier, il est possible de garder une moquette propre et fraîche sans trop d’efforts.

L’importance de l’aspirateur dans l’entretien de vos moquettes #

Pour conserver l’aspect neuf de votre moquette jour après jour, l’outil principal à utiliser est l’aspirateur. Il faut utiliser le mode brosse si votre moquette est en bon état, afin d’éliminer efficacement la poussière, les poils d’animaux, les acariens et autres miettes du quotidien.

Pour les textiles plus délicats ou anciens, optez plutôt pour une fonction plus douce et aspirez plus fréquemment. Idéalement, le nettoyage de votre moquette se fait deux à trois fois par semaine à l’aide d’un aspirateur adapté à vos besoins.

Le bicarbonate pour rafraîchir naturellement les moquettes #

Face aux taches sur votre moquette, le bicarbonate de soude offre un nettoyage écologique efficace. Humidifiez la zone, frottez doucement, séchez, puis saupoudrez et laissez agir.

Le vinaigre blanc et le savon à vaisselle pour enlever les taches et désodoriser #

Pour éliminer les taches tenaces et désodoriser la moquette, associez vinaigre blanc et mousse de savon. Vaporisez, frottez, rincez : une méthode naturelle et efficace.

Une shampouineuse ou un nettoyeur vapeur pour un nettoyage approfondi #

Si l’utilisation d’un tel équipement pour votre nettoyage hebdomadaire n’est pas nécessaire dans la plupart des cas, il est cependant essentiel pour un entretien saisonnier approprié.

Employés par les professionnels les plus exigeants, ces appareils s’adaptent à vos besoins en offrant polyvalence et performance. Les nettoyeurs vapeur, quant à eux, sont capables d’éliminer 99,9% des bactéries en émettant de la vapeur à 90°C.

Certains modèles proposent même une fonction 2-en-1, qui vous permettent de nettoyer votre moquette à la vapeur tout en aspirant les saletés.

Prendre soin de sa moquette au quotidien et lors des grandes opérations de nettoyage #

Au quotidien, l’entretien de la moquette se simplifie avec quelques astuces, outils, et produits adéquats. Éliminez facilement poils, miettes, poussière, bactéries, mauvaises odeurs en quelques étapes.

Loin des idées reçues, une moquette bien entretenue conservera sa texture et son apparence pendant plusieurs années.

