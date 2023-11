Entrée de Noël 2023 : surprenez vos invités avec un roulé de saumon fumé et fromage frais

Avec une entrée de Noël 2023, tous vos convives seront comblés. La recette est simple et surtout rapide à réaliser !

Avec l’approche des fêtes de fin d’année, il est temps de réfléchir à vos menus pour épater la galerie. Pour ce Noël 2023 , nous vous proposons une recette originale qui surprendra agréablement vos convives : un délicieux roulé de saumon fumé et fromage frais, idéalement servi en entrée.

Ingrédients et quantités pour cette entrée de Noël #

Pour réaliser cette succulente entrée de Noël 2023, voici la liste des ingrédients nécessaires pour 6 personnes :

300g de saumon fumé en tranches fines

200g de fromage frais de type Philadelphia ou Saint-Môret

60g de roquette

Le jus d’un demi-citron

Aneth fraîche (selon votre goût)

Sel et poivre du moulin

Étapes de préparation : #

Préparation du saumon : #

Tout d’abord, étalez une grande feuille de film alimentaire sur votre plan de travail. Disposez ensuite les tranches de saumon fumé en les faisant se chevaucher légèrement, afin de former un grand rectangle. Laissez reposer au réfrigérateur pendant environ 15 minutes.

Préparation du fromage frais : #

Dans un bol, mélangez le fromage frais avec l’aneth ciselée, le jus de citron et la roquette préalablement hachée. Salez et poivrez à votre convenance.

Montage du roulé : #

Sortez le saumon du réfrigérateur et étalez uniformément le mélange de fromage frais sur toute la surface du rectangle de saumon. N’hésitez pas à utiliser une spatule pour vous aider.

Roulez délicatement le saumon en vous aidant du film alimentaire, de manière à former un boudin bien serré. Emballez ensuite soigneusement le roulé dans le film alimentaire, puis placez-le au congélateur pendant environ 30 minutes afin de faciliter la découpe.

Au moment de servir cette délicieuse entrée de Noël 2023, il ne vous reste plus qu’à sortir le roulé de saumon fumé et fromage frais du congélateur. Retirez délicatement le film alimentaire et tranchez le roulé en fines tranches.

Pour une présentation élégante, dressez les tranches sur des assiettes individuelles, accompagnées d’un bouquet de roquette et quelques gouttes de citron. Vos convives seront assurément conquis par ce savoureux duo de saumon et fromage frais !

Niveau de difficulté et temps de réalisation pour cette entrée de Noël #

Cette entrée de Noël 2023 est d’un niveau de difficulté facile. La préparation vous prendra environ 20 minutes et le temps de repos au congélateur est de 30 minutes.

Conseil du chef : #

Pour agrémenter davantage votre roulé, n’hésitez pas à ajouter des fines tranches de concombre ou d’avocat à la garniture. Ces ingrédients apporteront une touche de fraîcheur supplémentaire à cette délicieuse entrée de Noël 2023.

Options de personnalisation de cette entrée de Noël #

Cette recette de roulé de saumon fumé et fromage frais est idéale pour les amoureux de poisson, mais elle peut aussi être personnalisée en remplaçant le saumon par du jambon cru, des tranches de mortadelle ou encore de la chiffonnade de rosette pour un résultat tout aussi savoureux.

Le fromage frais peut également être remplacé par du chèvre frais ou de la ricotta, selon vos préférences. Vous pouvez également varier les herbes aromatiques en utilisant par exemple de la ciboulette, du basilic ou de la coriandre.

Avec ces quelques astuces, vous êtes désormais prêt à vous lancer dans la réalisation de cette succulente entrée de Noël 2023 : un roulé audacieux qui ne manquera pas de surprendre et ravir vos invités lors des réjouissances de fin d’année !

