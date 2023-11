Ce sont ces astuces qui permettent réellement de faire baisser la facture

Il n’existe pas de formule magique pour faire baisser la facture énergétique sans réaliser des travaux d’isolation. Néanmoins, en adoptant quelques habitudes simples et faciles à mettre en œuvre au quotidien, il est possible de réaliser des économies significatives sur votre facture.

Réduire les besoins en chauffage pour faire baisser la facture #

Faire baisser la facture passe par l’optimisation de l’utilisation du chauffage dans votre logement. Lorsqu’elle n’est pas nécessaire, il est préférable de réduire le chauffage, notamment la nuit et pendant la journée si vous êtes à l’extérieur.

Cela permet également un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité liée aux activités quotidiennes, comme la cuisine ou la respiration.

Veillez également à repérer et colmater les courants d’air passant par les fenêtres, en installant des joints ou des films plastiques en attendant l’investissement dans un double vitrage performant. Pensez aussi à fermer le conduit de cheminée lorsqu’il n’est pas utilisé, afin d’éviter les infiltrations d’air froid.

Prévenir la déperdition de chaleur #

Pour limiter les pertes de chaleur, il est conseillé de diminuer la température des pièces inoccupées et de fermer leur porte. Ainsi, elles ne refroidiront pas l’espace chauffé de votre habitation. N’hésitez pas à isoler certaines zones avec des rideaux, notamment les escaliers ou les couloirs, pour éviter que la chaleur ne s’échappe dans les pièces qui n’en ont pas besoin.

Entretenir et réguler ses équipements #

La visite d’entretien annuelle est une obligation pour les appareils ayant une puissance comprise entre 4 et 400 kW, qu’ils soient individuels ou collectifs. Ces visites permettent de contrôler le bon fonctionnement du matériel et d’améliorer son rendement.

Une solution efficace pour faire baisser sa facture énergétique consiste à installer un thermostat d’ambiance. Placé dans une pièce de référence, il permettra de piloter l’ensemble du système de chauffage de votre logement.

Selon l’ADEME, cette installation peut vous permettre d’économiser en moyenne 10% d’énergie par rapport à un système sans thermostat.

Opter pour un thermostat programmable pour baisser la facture #

Encore plus performant : le thermostat d’ambiance programmable. Doté d’une horloge intégrée, il vous permet d’ajuster la température en fonction de vos besoins quotidiens.

Il est certes plus coûteux, mais l’ADEME estime qu’il offre jusqu’à 20% d’économies d’énergie comparativement aux thermostats non programmables. Pour les radiateurs électriques, notez qu’un thermostat d’ambiance n’est possible qu’avec des planchers rayonnants.

Mettre en place des vannes thermostatisables #

Ces dispositifs se combinent bien avec un thermostat d’ambiance et se positionnent sur chaque radiateur du logement. Ils régulent individuellement la température de chaque pièce en fonction de leur utilisation, ce qui peut permettre de réduire la consommation énergétique de 5 à 10%.

Attention cependant : ces vannes ne contrôlent pas la chaudière directement et il ne faut pas les installer dans la même pièce que le thermostat d’ambiance pour éviter les conflits.

Modérer sa consommation d’eau chaude #

Pour réduire votre facture énergétique, limitez l’usage quotidien de l’eau chaude en étant judicieux.

Lavez-vous les mains à l’eau froide plutôt qu’à l’eau chaude, et repassez au froid le mitigeur après utilisation.

Ces actions empêchent l’activation inutile du chauffe-eau ou de la chaudière, économisant de l’énergie.

Utilisez le réfrigérateur pour décongeler les aliments, évitant le micro-ondes, pour diminuer la consommation énergétique.

Ces gestes simples au quotidien peuvent significativement réduire vos dépenses énergétiques et alléger votre facture durablement.