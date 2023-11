Prévisions météo : ces départements vont connaître une semaine glaciale

Après les perturbations météorologiques observées ce dimanche, qui ont entraîné des conditions pluvieuses sur la côte de la Manche, le temps reste instable.

Après les perturbations météorologiques observées ce dimanche, qui ont entraîné des conditions pluvieuses sur la côte de la Manche, le temps était instable ce lundi 27 novembre. Les prévisions météo indiquent toutefois un changement significatif à partir du jeudi 30 novembre, marquant ainsi l’entrée officielle de l’hiver en France.

Une baisse des températures annoncée #

Entre le mardi 28 novembre et le vendredi 1er décembre, une baisse d’environ 4°C est attendue dans la région des Hauts-de-France, passant de 10°C à 6°C. Le mois de novembre tire donc à sa fin, faisant place à des températures plus rigoureuses.

Les prévisions météo montrent que l’automne s’éclipse déjà, laissant place aux premières sensations hivernales. Cette transition vers l’hiver amène avec elle un air plus froid, affectant non seulement les Hauts-de-France mais aussi d’autres régions. En Île-de-France, les températures devraient également chuter, passant de 9°C à environ 7°C, signalant l’arrivée imminente de l’hiver.

Prévisions météo : des chutes de neige prévues au nord de la France #

Entre le 30 novembre et le 1er décembre, des chutes de neige sont prévues au nord. Un front neigeux d’Allemagne et Belgique affectera le nord de la France. Des villes comme Metz et Belfort s’attendent à des précipitations neigeuses.

Le phénomène pourrait aussi toucher Lille, Douai, Amiens, Beauvais, et Évreux. La région parisienne pourrait également voir des chutes de neige durant cette période.

Vigilance et préparations #

Face à ces conditions hivernales, les autorités appellent à la prudence, particulièrement pour les conducteurs. Les routes risquent d’être glissantes et les visibilités réduites. Il est conseillé de vérifier les pneus, le chauffage, et les essuie-glaces des véhicules.

Les municipalités se préparent également, déployant des services de salage et de déneigement. Les habitants doivent s’attendre à des perturbations dans les transports en commun et être prêts à adapter leurs déplacements.