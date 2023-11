Économies de chauffage cet hiver : 5 astuces clés pour réduire votre facture

Lorsque l’hiver approche, le chauffage devient incontournable dans nos logements.

Selon l’Agence Économie de la Transition Ecologique, ce poste représente près de 66% des dépenses énergétiques des ménages français.

Astuce n°1 des économies de chauffage cet hiver : Identifier et isoler les sources de déperdition de chaleur #

Pour limiter au maximum ces coûts de chauffage, il est essentiel d’identifier les sources de déperditions de chaleur afin d’y remédier à moindre coût. Une solution économique consiste à utiliser des joints adhésifs ou des boudins de porte pour calfeutrer les fenêtres et les portes qui présentent des fuites d’air froid.

Si vous sentez également de l’air frais provenant du sol, pensez à isoler celui-ci, même si cette opération peut coûter entre 20 et 50€ le mètre carré.

Astuce n°2 : Fermer vos volets la nuit #

Le simple fait de fermer vos volets permet de préserver la chaleur intérieure de votre maison pendant les périodes de grand froid ou si vous êtes exposé au vent. D’après l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), cela peut réduire les pertes de chaleur par les fenêtres jusqu’à 60%.

Attention néanmoins à aérer régulièrement vos pièces, même en hiver, pour éviter la prolifération des acariens et des moisissures.

Un facteur souvent négligé : les rideaux isolants thermiques #

En complément de vos volets, équipez-vous de rideaux isolants thermiques. Ces derniers présentent l’avantage de combiner une isolation efficace contre le froid à un aspect esthétique plaisant dans votre intérieur. Ils vous aideront également à réduire sensiblement votre consommation de chauffage cet hiver.

Astuce n°3 : Fermer les portes entre les pièces #

Pour limiter au maximum les pertes de chaleur et réaliser davantage d’économies de chauffage cet hiver, pensez à fermer systématiquement les portes entre les différentes pièces de votre maison, en particulier celles que vous ne chauffez pas ou moins que les autres.

Astuce n°4 : Investir dans un système de chauffage d’appoint #

Si malgré tous ces conseils, votre facture d’électricité reste trop élevée, il peut être intéressant d’envisager l’achat d’un chauffage d’appoint tel qu’un radiateur électrique à inertie (huile) ou un appareil fonctionnant au bioéthanol. Ces solutions vous permettront de cibler avec plus de précision les zones à chauffer, notamment lors des périodes de grand froid.

Adopter quelques gestes simples pour économiser sur votre facture de chauffage cet hiver #

Pour faire face à la hausse des tarifs de l’électricité en cours de négociation entre l’État et EDF, il est primordial d’adopter de bons réflexes pour lutter contre les déperditions de chaleur au sein de votre logement. En suivant ces astuces, vous pourrez réaliser des économies non négligeables sur votre facture d’électricité cet hiver sans sacrifier votre confort.

Alors, pensez à bien isoler vos fenêtres et vos portes, fermez vos volets la nuit, adoptez des rideaux isolants thermiques et privilégiez les chauffages d’appoint ciblés si nécessaire. Tous ces gestes simples contribueront à réduire efficacement votre consommation d’énergie et donc, votre facture de chauffage durant les longs mois d’hiver.