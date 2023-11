Tendance hivernale : voici les nouveaux rois de l’hiver prêts à éclipser le bonnet

Cet hiver, le règne du bonnet classique est menacé par d’autres accessoires pour affronter le froid avec style. On voit ainsi la résurgence de la chapka, qui gagne en popularité grâce à un défi sur TikTok sur la musique russe « Katya Lel’ – Moj marmeladnyj ».

De même, les balaclavas, une sorte de capuche couvrant le cou et une partie du visage, sont adoptées par de grandes maisons comme Jacquemus, Annakiki, Marine Serre, Marc Jacobs, Miu Miu et Givenchy.

Enfin, les cache-oreilles font aussi un retour remarqué grâce aux influenceurs et aux célébrités telles que Paris Hilton.

La cagoule ou balaclava face au bonnet : allier audace et chaleur #

En laine, fausse fourrure, unie ou bien en crochet imprimé, la balaclava devient un incontournable de cet hiver. Ce type de capuche couvrant le cou et une partie du visage a conquis les amateurs de mode et les célébrités par son caractère audacieux, et ce, sans sacrifier leur confort thermique.

La fashionista @lglora en est un exemple parfait avec sa cagoule en cachemire. Pour ceux qui hésitent à adopter ce nouvel accessoire, une solution consiste à opter pour une cagoule confectionnée avec une écharpe.

Chapka : l’héritage russe en (fausse) fourrure #

La chapka traditionnelle connaît un renouveau cet hiver grâce à un hashtag sur TikTok cumulant plus de 535 millions de vues. La fameuse chapka, appelée aussi « ushanka », est au centre des attentions grâce notamment aux femmes originaires des pays de l’Est et leur amour de la fausse fourrure.

Il est donc possible de se tourner vers les enseignes telles que Ugg, H&M, Etam pour dénicher ce chapeau tendance, mais également choisir des marques de luxe comme Gucci pour arborer ce couvre-chef d’un rose poudré.

Bref, la chapka en fausse fourrure s’impose comme un choix sûr pour rester à la mode sans priver ses oreilles du confort qu’elles méritent.

Les cache-oreilles : style, protection et musique réunis #

Au-delà de la chapka et de la cagoule, il y a également les cache-oreilles qui font leur grand retour sur la scène mode. Grâce à un hashtag cumulant plus de 112 millions de vues, ces accessoires sont de plus en plus présents dans les magasins et séduisent par leur côté pratique.

Vous pouvez ainsi écouter votre musique préférée tout en gardant vos oreilles bien au chaud, et ce, dans un style contemporain comme le prouve Paris Hilton.

Chapka, cagoule ou cache-oreilles : à chacun son allié contre le froid et adieu bonnet #

La popularité croissante de la chapka en fausse fourrure convainc certains, tandis que d’autres préfèrent la balaclava audacieuse.

Pour ceux qui hésitent, le confort des cache-oreilles semble être un choix idéal et pratique.

Ces trois accessoires tendance sont en passe de supplanter le bonnet traditionnel, offrant style et personnalité pour l’hiver.