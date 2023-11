Supprimer le tartre des toilettes : 5 solutions faciles pour un nettoyage impeccable

Le vinaigre blanc est un allié essentiel dans la lutte contre le tartre des toilettes, il permet de supprimer le tartre des toilettes.

Méthode 1 : Utiliser du vinaigre blanc pour éliminer le tartre #

Pour l’utiliser, versez une bonne quantité de vinaigre blanc directement dans la cuvette des WC. Vous pouvez également chauffer légèrement le vinaigre avant de l’utiliser, car cela renforcera son action contre le tartre. Laissez agir quelques heures puis frottez avec une brosse et tirez la chasse d’eau pour rincer.

Méthode 2 : Opter pour l’acide citrique pour supprimer le tartre des toilettes #

L’acide citrique est un détartrant naturel et écologique qui peut être utilisé pour combattre le tartre tenace des toilettes. Avant toute utilisation, portez des gants pour protéger vos mains. Dans un bol, diluez l’acide citrique dans de l’eau chaude selon les doses recommandées sur l’emballage.

À lire Plats abîmés rénovés : l’astuce miracle utilisée dans les restaurants pour les rendre comme neufs

Versez ensuite cette solution dans la cuvette et laissez agir pendant environ 15 minutes. Frottez ensuite avec une brosse pour enlever le tartre et tirez la chasse d’eau.

Méthode 3 : Associer bicarbonate de soude et vinaigre blanc #

Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc peuvent former une combinaison redoutable contre le tartre incrusté dans les toilettes. Voici comment les utiliser ensemble : Saupoudrez généreusement la cuvette des WC de bicarbonate de soude, en vous concentrant sur les zones où le tartre est le plus incrusté.

Arrosez ensuite le bicarbonate avec un demi-litre de vinaigre blanc chaud, ce qui provoquera une réaction effervescente. Laissez agir pendant environ 30 minutes, puis frottez avec une brosse pour déloger le tartre et tirez la chasse d’eau pour rincer.

Méthode 4 : Utiliser du Coca-Cola pour supprimer le tartre des toilettes #

Si cette méthode peut surprendre, elle s’avère très efficace pour venir à bout du tartre. En effet, le Coca-Cola contient de l’acide phosphorique, qui contribue à dissoudre le tartre.

À lire Éliminer les taches brunes des toilettes : 2 ingrédients magiques pour une blancheur durable

Versez une cannette ou une bouteille de Coca-Cola (environ 500 ml) directement dans la cuvette, en insistant sur les taches de tartre. Laissez reposer pendant plusieurs heures, de préférence toute une nuit, puis utilisez une brosse pour frotter et finalement tirer la chasse d’eau. Le résultat sera surprenant !

Méthode 5 : Faire appel à un professionnel pour supprimer le tartre des toilettes #

Si vous avez un tartre particulièrement tenace ou si vous n’avez pas réussi à résoudre le problème avec les méthodes précédentes, il est temps de faire appel à un professionnel.

Il pourra vous conseiller sur les meilleures techniques pour supprimer le tartre des toilettes et éventuellement réaliser un nettoyage plus en profondeur si nécessaire.

À lire Ce secret du yoga que les professeurs ne veulent pas que vous sachiez

Astuces supplémentaires pour prévenir la formation de tartre #

Afin d’éviter que le tartre ne se reforme dans vos toilettes, adoptez ces gestes simples :

Nettoyez régulièrement vos WC avec une brosse et des produits d’entretien adaptés.

Tirez la chasse d’eau après chaque utilisation pour éviter que l’eau stagnante ne favorise la formation de tartre.

Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles (comme celle de tea tree ou d’eucalyptus) à votre produit d’entretien habituel pour renforcer son action détartrante et désodorisante.

À lire Bonne fortune astrologique : 3 signes du zodiaque qui pourront recevoir une incroyable nouvelle avant la fin de l’année

En suivant ces conseils, vous devriez réussir à éliminer efficacement le tartre incrusté dans vos toilettes et ainsi entretenir leur propreté sur le long terme. N’oubliez pas qu’un entretien régulier est la clé pour préserver la propreté et la durée de vie de vos installations sanitaires.