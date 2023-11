Économies d’électricité avec l’astuce Enedis : éteignez cet appareil deux heures par jour pour réduire vos coûts

En hiver, nos chauffe-eaux consomment beaucoup d’énergie, vous devez opter pour ces économies d’électricité avec l’astuce Enedis.

Pour y remédier, Enedis a lancé une expérience en coupant les compteurs de certains clients pendant deux heures, de 12h à 14h. Cette mesure sert à trouver des solutions d’économies d’électricité à l’échelle nationale.

Bilan positif après un an d’essai #

Au bout d’un an, les résultats montrent que la France a économisé l’équivalent de la consommation de 2,4 millions de personnes, soit environ 2,4 gigawatts. Selon , responsable de la gestion des opérations et des systèmes, c’est un grand succès.

Décaler la période de chauffe pour diminuer la consommation #

Rappelons que l’idée n’était pas de couper l’eau chaude, mais plutôt de décaler la période de chauffe la nuit, lorsque la consommation générale est plus faible et que les ménages sont en tarif heures creuses.

L’économie d’électricité réalisée avec l’astuce Enedis profite donc aux utilisateurs et au réseau électrique français dans son ensemble.

Économies d’électricité avec l’astuce Enedis : comment éteindre votre chauffe-eau vous-même ? #

Pour répliquer cette expérience à la maison et réaliser des économies d’électricité avec l’astuce Enedis, vous pouvez éteindre votre chauffe-eau manuellement pendant certaines heures. Pour ce faire, il suffit de fermer l’alimentation en eau froide en tournant la poignée perpendiculairement au tuyau d’eau froide de l’appareil, puis de couper l’électricité en éteignant le disjoncteur du chauffe-eau.

Chauffez l’eau la nuit pour économiser #

Avec cette méthode, votre cuve d’eau chaude se chauffe la nuit, de 22h à 8h, plutôt que durant la journée.

Ainsi, vous aurez toujours de l’eau chaude entre 12h et 14h, car l’eau stockée dans la cuve aura eu le temps de chauffer pendant la nuit et restera disponible à toute heure du jour.

Des astuces supplémentaires pour optimiser votre consommation et pour des économies d’électricité avec l’astuce Enedis #

Pour économiser encore davantage sur votre chauffe-eau, pensez à l’isoler avec des matériaux adaptés, préférez prendre des douches plutôt que des bains et envisagez de détartrer régulièrement votre appareil. En effet, le tartre est également responsable de la surconsommation d’énergie.

Limiter les pertes grâce à un réservoir d’expansion #

Une autre façon de réaliser des économies est d’installer un réservoir d’expansion à l’entrée de l’eau froide, qui permettrait de limiter les pertes d’eau constantes. Les autorités publiques devraient encourager ce type de dispositif pour inciter à une utilisation plus responsable des ressources énergétiques.

Économies d’électricité avec l’astuce Enedis : un enjeu majeur #

En résumé, avec cette expérience menée par Enedis, la France a réussi à réaliser des économies d’électricité significatives en décalant simplement la période de chauffe des chauffe-eaux.

Cette astuce simple et pratique vous permettra également de faire des économies d’énergie, en adoptant les bons gestes et en optant pour des équipements adaptés.

D’autres initiatives du même genre pourraient être envisagées dans le futur, afin de continuer à chercher des solutions pour économiser de l’énergie à l’échelle nationale et ainsi participer activement à une consommation électrique plus responsable et moins coûteuse pour tous.