Astuce chauffage : économisez 50 % de la chaleur grâce à cet accessoire gratuit

Alors que le froid commence à s’installer progressivement dans nos maisons et appartements, on cherche tous à réduire au maximum nos dépenses en chauffage. Les prix de l’énergie atteignent des sommets, et plus d’un se demande combien de temps il peut encore résister avant de remettre en route ses radiateurs.

L’inquiétude est d’autant plus grande lorsque l’on reçoit une facture après plusieurs mois dont les montants peuvent être multipliés par deux ou trois.

Utiliser du papier aluminium pour améliorer l’efficacité de vos radiateurs #

L’astuce chauffage que nous allons vous présenter est très simple et ne nécessite pas d’investissement matériel conséquent. Vous avez sûrement un rouleau de papier aluminium qui traîne dans un tiroir de votre cuisine.

Et bien sachez que ce dernier a des vertus insoupçonnées pour optimiser le fonctionnement de vos radiateurs. En effet, il est possible d’économiser jusqu’à 50 % de la chaleur en plaçant simplement une couche de papier aluminium derrière ces derniers.

Astuce chauffage : comment ça marche ? #

La raison pour laquelle cette astuce chauffage fonctionne est assez facile à comprendre. Environ 50 % de la chaleur produite par un radiateur est dirigée vers le mur sur lequel il est fixé, et non vers la pièce à chauffer. Si ce mur est une paroi extérieure, cela conduit à une perte de chaleur importante.

Mise en place de l’astuce chauffage au papier aluminium #

Pour profiter des avantages de cette astuce chauffage, voici les étapes à suivre :

Découpez un morceau de carton de taille légèrement supérieure à celle de votre radiateur,

Recouvrez ce carton avec du papier aluminium : pour encore plus d’efficacité, choisissez plutôt un papier aluminum à face réfléchissante,

Placez ce panneau de carton-aluminium contre le mur, quelques centimètres derrière votre radiateur,

Veillez à bien positionner le côté réfléchissant du papier aluminium vers le radiateur : ainsi, la chaleur sera correctement renvoyée dans la pièce.

Les bénéfices pour votre facture énergétique #

Grâce à cette astuce chauffage au papier aluminium, vous constaterez rapidement une amélioration de l’efficacité de vos radiateurs. En retenant jusqu’à 50 % de chaleur supplémentaire, vous pourrez diminuer sensiblement le temps de fonctionnement de ces derniers.

Résultat : une baisse non négligeable de votre consommation énergétique et, donc, de vos factures !

Un geste simple et économique pour un impact sur l’environnement #

En plus de vous permettre de réaliser des économies d’énergie, cette astuce chauffage a aussi un impact positif sur l’environnement. En effet, moins votre chauffage fonctionne longtemps, moins il consomme d’énergie et émet de gaz à effet de serre.

Pensez également aux autres solutions pour améliorer la performance énergétique de votre logement #

S’il est intéressant de mettre en place cette astuce chauffage au papier aluminium, n’oubliez pas qu’il existe d’autres manières d’améliorer l’efficacité énergétique de votre habitat : isolation des murs et des combles, changement des fenêtres, système de chauffage central performant…

L’ensemble de ces actions contribuera non seulement à réduire vos dépenses en chauffage, mais également à limiter votre impact environnemental.