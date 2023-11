Baisse de libido en hiver : nos astuces pour raviver la flamme malgré le froid

Si vous avez une baisse de libido en hiver, il existe quelques astuces pour lutter contre le froid et combler votre partenaire.

L’hiver, saison des journées courtes et du manque de luminosité, influence non seulement notre humeur mais aussi notre vie sexuelle. Dans cet article, nous étudierons les effets du climat hivernal sur la libido afin de mieux comprendre comment le froid extérieur peut refroidir notre passion intérieure.

Le trouble affectif saisonnier (TAS) et la baisse de libido en hiver #

Le TAS, forme de dépression saisonnière bien documentée, touche de nombreuses personnes pendant les mois d’hiver. Caractérisé par une baisse d’énergie, un manque d’initiative et une humeur sombre, ce trouble impacte directement la libido.

En hiver, la diminution de l’exposition à la lumière naturelle entraîne une baisse de la sécrétion de sérotonine, neurotransmetteur responsable de la bonne humeur, et perturbe les cycles du sommeil en favorisant la production de mélatonine.

Ces déséquilibres chimiques dans le cerveau se traduisent par une baisse de l’intérêt pour les activités sexuelles. Une facette souvent négligée lorsqu’on évoque le TAS.

La baisse de libido en hiver est donc liée à la réduction de l’exposition à la lumière naturelle qui diminue la sécrétion de sérotonine et favorise celle de la mélatonine. De plus, un excès de mélatonine peut inhiber l’action des hormones sexuelles. La sérotonine intervient également dans diverses fonctions corporelles comme la régulation du sommeil, la digestion et le contrôle de l’appétit.

À l’inverse, avec l’arrivée du printemps et une exposition accrue à la lumière naturelle, nos hormones sexuelles se réactivent et ravivent notre désir.

Baisse de libido en hiver : effets psychologiques et comportementaux en hiver #

En période hivernale, les gens ont tendance à rester plus longtemps chez eux, limitant ainsi leur exposition à la lumière naturelle et aux activités sociales stimulantes pour leur libido. La baisse de motivation et d’énergie liées au TAS renforcent cette tendance à s’enfermer chez soi, créant un cercle vicieux négatif sur la vie sexuelle.

Le besoin de maintenir une chaleur corporelle peut également venir entraver la passion amoureuse.

Les vêtements épais et superposés ne favorisent pas les rapprochements physiques entre partenaires qui auront moins envie de dévoiler leur corps face au froid.

Nos conseils pour booster votre libido malgré le froid #

Parmi les solutions pour pallier la baisse de libido en hiver, certains gestes peuvent être mis en place pour encourager les rapprochements et la complicité amoureuse, malgré le froid extérieur.

1. Favoriser l’exposition à la lumière naturelle : profitez des moindres rayons de soleil pour vous exposer, même simplement lors d’une promenade. La luminothérapie peut être un recours intéressant en cas de severe baisse de moral liée au TAS.

2. Privilégier les activités sociales : n’hésitez pas à organiser des soirées entre amis ou à pratiquer des activités en extérieur. Ces moments conviviaux et joyeux sont propices aux échanges et favorisent le désir sexuel.

3. Trouver un équilibre entre chaleur et séduction : soyez attentif à l’atmosphère de votre chambre en veillant à garder une température confortable tout en créant un cocon douillet avec des textiles moelleux. Des bougies parfumées et une lumière tamisée peuvent également aider à instaurer une ambiance romantique, malgré la baisse de libido en hiver.

4. La pratique d’une activité physique régulière : elle permet de stimuler la production de dopamine et d’endorphines, hormones du plaisir et de la détente. Vous serez ainsi plus réceptif aux avances de votre partenaire et animé d’un désir renouvelé.

5. Rester ouvert au dialogue avec son partenaire : si vous ressentez une baisse de libido en hiver, il est important d’en parler avec votre conjoint afin d’éviter que cela ne devienne un sujet tabou. Vous pourrez ainsi ensemble trouver des solutions pour maintenir une vie sexuelle épanouie malgré l’influence des saisons.

Il est possible de surmonter la baisse de libido en hiver en apportant quelques changements à notre environnement et à nos habitudes. Prendre soin de soi, favoriser les moments agréables et entretenir la complicité avec son partenaire sont autant d’éléments clés pour rebooster sa vie sexuelle malgré le froid.