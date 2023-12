Vous ne devinerez jamais comment cette astuce maison rendra vos plantes plus vigoureuses et florissantes

L’utilisation de marc de café comme engrais naturel #

En effet, les résidus de café contiennent des éléments nutritifs essentiels pour rendre vos plantes plus vigoureuses et favoriser leur croissance. Dans cet article, nous vous montrons comment bien utiliser le marc de café pour fertiliser vos plantes et les protéger contre les insectes et autres nuisibles.

Les apports nutritifs du marc de café #

Le marc de café est riche en nutriments de base tels que l’azote, le phosphore et la potasse, ainsi qu’en petites quantités de soufre. Ce sont des éléments indispensables pour le bon développement de vos plantes. Les valeurs nutritives du marc de café sont respectables pour un produit organique, avec environ 2% d’azote, 0,4% de phosphore, 0,8% de potassium et de faibles quantités de soufre.

Les fleurs annuelles et les légumes ont généralement des besoins nutritifs élevés, c’est pourquoi il est recommandé d’utiliser le marc de café comme complément à votre engrais habituel. Le marc de café a un pH d’environ 6,5, ce qui en fait un excellent fertilisant pour les plantes.

À lire Revalorisation des aides sociales : les montants actualisés de la CAF pour 2024

Comment bien utiliser le marc de café pour fertiliser vos plantes #

Pour utiliser le marc de café comme engrais, suivez ces étapes :

1. Attendez que le marc de café refroidisse après l’avoir passé dans la machine à café.

2. Si vous souhaitez conserver et sécher le marc de café, étalez-le sur une grande surface comme une plaque à pâtisserie pour qu’il sèche rapidement et éviter qu’il ne moisisse.

3. Épandez le marc de café autour de vos plantes et enfouissez-le légèrement dans le sol. Veillez à ne pas créer une couche compacte qui empêcherait l’eau de bien s’infiltrer.

Pour les plantes d’intérieur, il est préférable d’utiliser du café froid infusé comme engrais liquide, car les éléments solides sont parfois difficiles à incorporer dans le substrat. Pour cela, mélangez du café froid avec une quantité égale d’eau.

Les plantes qui apprécient particulièrement le marc de café #

Certaines plantes sont particulièrement friandes du marc de café. Voici quelques exemples :

À lire Parfums de luxe chez Action : notre liste des dupes à petit prix

– Les rosiers et les géraniums : ces plantes gourmandes bénéficient grandement de l’apport en nutriments du marc de café. Épandez-en autour des pieds une fois par mois et enfouissez-le légèrement.

– Les petits fruits : framboises, mûres, groseilles apprécient un pH légèrement acide et peuvent donc profiter d’un apport supplémentaire de marc de café.

– Les hortensias, azalées et rhododendrons : ces plantes acidophiles apprécient également le marc de café comme complément à leur fertilisation habituelle.

Éloigner les nuisibles grâce au marc de café #

Le marc de café peut également être utilisé comme un répulsif naturel contre les insectes et autres rampants indésirables. Les fourmis, escargots et limaces sont repoussés par les résidus de café, qui constituent une alternative écologique aux pesticides.

Les larves de mouches des terreaux, parfois présentes dans les substrats, sont également sensibles à la caféine et seront éliminées grâce à l’utilisation de marc de café.

En résumé : le marc de café, un fertilisant naturel pour rendre vos plantes plus vigoureuses #

Le marc de café est une solution économique et écologique pour rendre vos plantes plus vigoureuses et florissantes. Utilisé en complément de votre engrais habituel, il apporte des éléments nutritifs essentiels pour leur croissance et fait fuir les nuisibles de manière naturelle. Alors n’hésitez pas à donner une seconde vie à votre marc de café en l’utilisant dans votre jardin ou sur vos plantes d’intérieur !

À lire Découvrez comment un simple ingrédient de cuisine peut nettoyer efficacement les taches les plus tenaces