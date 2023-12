Cette astuce de rangement révolutionnaire vous fera vous demander pourquoi vous ne l’avez pas essayée plus tôt

Pour remédier à ce problème, nous vous présentons des astuces de rangement pour exploiter au mieux chaque centimètre carré disponible tout en préservant la beauté et l’harmonie de votre intérieur.

Les crochets, champions du rangement vertical #

Une astuce de rangement simple et facilement accessible consiste à utiliser des crochets ou des supports muraux pour suspender vos objets. Par exemple, placez-les dans la cuisine pour accrocher les tasses à café et les verres à vin sous les étagères. Dans le dressing, disposez différents types de cintres pour suspendre accessoires, chaussures et vêtements, limitant ainsi l’encombrement au sol.

Des solutions adaptées pour chaque pièce #

La salle de bains, elle aussi, peut bénéficier de cette astuce de rangement. Optez pour un porte-serviettes mural pour gagner de la place ou fixez un support magnétique afin d’exposer vos produits cosmétiques.

Adoptez la méthode du rangement sur étagère #

Les étagères sont d’excellentes alliées pour conserver toutes sortes d’objets à portée de vue sans encombrer l’espace au sol. Vous pouvez les installer dans n’importe quelle pièce où elles s’avèrent nécessaires : chambre, salon, vestibule, etc. De plus, privilégiez les étagères ajustables pour maximiser l’espace selon les différents formats d’objets à entreposer.

Une astuce de rangement sur plusieurs niveaux #

Pensez également au rangement vertical en créant des configurations d’étagères en hauteur. Cela permettra notamment de tirer parti du volume de chaque pièce tout en libérant le sol.

Les portes : surfaces de rangement ingénieuses #

Une autre astuce de rangement consiste à exploiter les portes comme surface supplémentaire. Fixez des porte-chaussures, des crochets ou des étagères derrière chacune d’elles pour optimiser la capacité de stockage dans votre maison.

Ne négligez pas le potentiel de votre garage #

Dans le garage également, une étagère suspendue installée près du plafond vous fournira un espace de rangement appréciable sans entraver vos déplacements et il sera idéal pour conserver des objets saisonniers que vous n’utilisez pas tous les jours.

Les espaces bas, des réserves insoupçonnées #

Tirez pleinement parti des espaces situés sous les meubles tels que les lits, les canapés ou encore les escaliers en y ajoutant des solutions de rangement adaptées. Ces dernières peuvent être des bacs glissants sur roulettes, des étagères intégrées ou des caissons modulables aux dimensions spécifiques.

Empilez les boîtes en hauteur #

Au lieu d’utiliser des étagères pour ranger vos boîtes, essayez plutôt de les empiler verticalement les unes sur les autres en utilisant les côtés comme de véritables étagères.

Sac sous vide : optimisation et gain de place #

Cette astuce de rangement révolutionnaire vous fera vous demander pourquoi vous ne l’avez pas essayée plus tôt. Grâce aux sacs Space-Saver, vous pouvez compresser les objets volumineux à l’aide d’un aspirateur et ainsi gagner jusqu’à 75% d’espace supplémentaire au sein de vos placards. Astucieux, ces sacs se glissent aisément sous votre lit ou ailleurs dans la maison.

Une solution durable et écologique #

En limitant l’utilisation d’emballages plastiques jetables, les sacs de rangement sous vide offrent une solution pratique pour préserver notre environnement tout en optimisant les espaces de stockage disponibles dans nos maisons. Ils sont également étanches et épousent parfaitement les formes des objets contenus à l’intérieur, ce qui est idéal pour protéger les effets saisonniers exposés à l’humidité ou à la poussière.

Pour conclure, il existe probablement encore de nombreuses astuces de rangement que nous n’avons pas mentionnées ici. Prenez le temps d’analyser vos besoins, d’inventorier les objets à ranger et de choisir la méthode la plus appropriée pour chaque type d’utilisateur. De cette façon, vous organiserez et optimiserez avec succès l’espace disponible dans votre maison sans sacrifier son confort et son esthétique.