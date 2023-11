Prévisions météo : préparez-vous ce week-end à un coup de froid intense

La première gelée tardive selon Météo-France #

En effet, dans des villes comme Alençon ou Le Mans, ces premières gelées apparaissent généralement entre le 4 et 5 novembre d’après les archives de 1991 à 2020. Cependant, si la chute des températures est significative, cela n’est pas inhabituel pour la fin du mois de novembre.

Gelées et chutes de neige attendues sur une grande partie de la France #

Le coup de froid intense qui s’annonce va affecter une large partie de l’Hexagone. Les gelées étaient déjà fréquentes samedi dans le Maine, l’Anjou, le Poitou, le Limousin, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que sur une partie de la région Centre-Val de Loireet du nordOccitanie. Seules certaines zones côtières seront épargnées dimanche, avec un ciel couvert dans le Nord-Est et des vents toujours soutenus dans la Vallée du Rhône.

De plus, la limite pluie-neige baissera vendredi soir à environ 400 à 500 mètres d’altitude dans les régions du nord-est. A partir de samedi matin, il sera possible d’avoir des chutes de neige dès 300 mètres d’altitude. Les quantités de neige resteront généralement faibles, mais on pourra tout de même atteindre jusqu’à 10 à 15 cm de neige à une altitude de 1200 mètres dans le Jura et les Vosges.

Un début de semaine humide avant un nouveau coup de froid #

Après un interlude pluvieux en début de semaine, une nouvelle masse d’air froid s’infiltrera en milieu de semaine prochaine. La journée de jeudi pourrait être la plus froide de cette séquence avec un écart qui pourrait atteindre 4 à 5 degrés par rapport aux moyennes de fin novembre.

Quels impacts sur la circulation routière ? #

Les chutes de neige, même légères, associées au coup de froid intense, pourront impacter la circulation routière ce week-end et jusqu’en début de semaine prochaine. Il est donc recommandé de prendre ses précautions sur la route et de bien vérifier l’état du réseau avant de partir.

Adapter son comportement face au froid #

Le froid, comme celui annoncé pour ce week-end et la semaine prochaine, doit nous amener à adapter notre comportement pour éviter les risques potentiels liés aux températures basses. Couvrez-vous bien, privilégiez des vêtements chauds et si vous sortez, prenez garde aux possibles chutes dues au verglas.

En conclusion, il est important de se préparer et de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire face au coup de froid intense attendu durant ce week-end et en début de semaine prochaine. Restez informés des prévisions météo pour éviter les mauvaises surprises et prenez soin de vous en adoptant les bons gestes face au froid.

