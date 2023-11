Prévisions météo : la plaine est désormais confrontée aux premières neiges

Nous approchons progressivement du mois de décembre et les possibilités de premières neiges dans les plaines deviennent de plus en plus nombreuses à mesure que l'automne avance.

Retour du froid et risque de neige ce week-end #

Dejà cette semaine, le froid a fait quelques incursions dans notre pays, avec même un retour de gelées plus étendues en plaine en milieu de semaine, ce qui est un événement tout à fait normal en cette période de l’année.

Après un vendredi plus doux, notamment dans l’Ouest et le Sud, l’air froid venant d’Europe du Nord passera sur la France ce week-end, provoquant une nouvelle baisse des températures, plus marquée dans le Nord et l’Est du pays. Cette nouvelle arrivée d’air froid s’accompagnera de quelques précipitations sur l’est de la France en marge d’une situation perturbée sur l’Europe centrale.

Ainsi, des chutes de neige sont attendues à très basse altitude sur les massifs de l’Est de la France au cours du week-end, surtout samedi en journée. Les flocons seront observables dès 300 à 400 mètres entre vendredi soir et samedi matin, plutôt à 400 à 500 mètres durant l’après-midi. Des flocons pourront aussi être aperçus sur les plateaux voire jusqu’en plaine dans le nord-est de la France en fin de journée de samedi et durant la nuit, mais aucune accumulation n’est attendue dans ces zones.

La semaine prochaine : conflit des masses d’air et temps perturbé #

La situation changera sensiblement la semaine prochaine. Ce retour à un temps plus perturbé apportera temporairement un risque de neige sur le nord-est de la France en fin de journée et soirée lundi. L’air froid persistera un peu plus longtemps dans cette zone tandis qu’un front s’en approche, entraînant un risque temporaire de neige fondante jusqu’en plaine ou sur les plateaux hauts de cette région – une situation qu’il faudra confirmer et affiner au fil des jours.

Ailleurs, l’air océanique nettement plus doux dominera provisoirement à nouveau, mais notre pays restera soumis à cette zone où les masses se heurtent pendant plusieurs jours, entraînant des températures très fluctuantes selon l’emplacement et la trajectoire des dépressions. Ainsi, à moyenne altitude, les températures pourront varier fortement au cours de la semaine prochaine en fonction des fronts qui se formeront. Si le risque de chute de neige en plaine est quasiment inexistant dans le sud et l’ouest du pays, il pourrait y avoir un risque temporaire de chute de neige dans le nord et l’est selon l’emplacement des principaux centres de pression atmosphérique.

Ceci est par exemple indiqué par certains modèles en milieu de semaine prochaine, où une dépression traverserait la France, apportant un flux d’air chaud au sud et d’air froid aux régions situées au nord de la Loire. D’où un risque de neige dans certaines régions du nord de la France.

Cependant, ce type de situation est particulièrement difficile à prévoir si longtemps à l’avance, car de légers décalages des centres de pression peuvent modifier radicalement les conditions le jour J. Par exemple, si la dépression se déplace plus au nord, l’air chaud envahira une plus grande partie de la France et réduira donc largement le risque de neige. Si elle se décale plus au sud, l’air froid pourra plus facilement envahir le pays mais pourrait aussi devenir plus sec et limiter le risque de chute de neige.

