Prévisions météo : la France va vivre un froid plus intense cette semaine

Après plusieurs semaines de douceur, la météo en France devient nettement plus fraîche.

Une baisse de température marquée sur tout le territoire #

Sous un ciel clair, les températures ont à nouveau chuté de quelques degrés ce dimanche à l’aube. Dans des villes comme Aurillac ou Briançon, on a relevé 7,9°C, les valeurs les plus basses de la journée. Le froid s’intensifiera au fil des jours cette semaine, avec des gelées fréquentes observées dès ce dimanche matin et des premières valeurs négatives enregistrées dans des villes telles que Toulouse ou Bordeaux.

Chutes de neige attendues principalement dans le Nord-Est #

En début de semaine, une dépression en provenance des Îles Britanniques atteindra le nord de la France. On prévoit de la neige en plaine à partir de 300 mètres d’altitude. Les montagnes des Vosges et du Jura pourraient quant à elles recevoir jusqu’à 10-15 cm de neige à 1000m d’altitude. Des averses de neige sont également attendues sur les Pyrénées et l’Auvergne, au-dessus de 1800m d’altitude.

L’arrivée d’air froid en provenance de l’Europe du Nord #

C’est mercredi que la situation devrait évoluer avec l’arrivée d’une masse d’air froid en provenance de l’Europe du Nord. Les conditions anticycloniques vont revenir, accompagnées de températures négatives et de matinées glaciales dans de nombreuses régions, dont l’Occitanie. Près de la Méditerranée, le mistral et la tramontane continueront de souffler fort, assurant un ciel dégagé et des rafales pouvant atteindre 90 km/h.

Un froid persistant avec risque de neige dans les plaines #

Les simulations actuelles des masses d’air pour les 10 prochains jours montrent clairement que le froid s’installera durablement sur la France. Le pays sera également aux prises avec de nouvelles précipitations et la possibilité de chutes de neige jusqu’en plaine dans les régions continentales.

Une possible accalmie attendue dans le Sud-Ouest #

Pour les habitants du Sud-Ouest, une note d’espoir : les prévisions météorologiques annoncent un possible redoux pour la semaine prochaine. Cela pourrait permettre une légère hausse des températures dans cette partie du pays. Il faudra toutefois rester vigilant aux évolutions de la situation au fil des jours.

La vigilance est de mise face au froid intense de cette semaine #

En attendant un potentiel redoux, il est essentiel de bien se protéger contre ce froid plus intense cette semaine. N’oubliez pas de bien vous couvrir avant de sortir et d’être attentif aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées ou sans-abri.

En conclusion, la France va connaître une vague de froid plus intense cette semaine, avec des chutes de neige attendues dans certaines régions et des températures en baisse généralisée. Restez informé des prévisions météorologiques et prenez vos précautions face à ces conditions hivernales.

